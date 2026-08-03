Επέκταση του δικτύου της McDonald's με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης

Με την προσθήκη ενός ακόμη εστιατορίου στη Θεσσαλονίκη, η Premier Capital Hellas συνεχίζει την ανάπτυξη του δικτύου της McDonald's στην Ελλάδα, υλοποιώντας επένδυση ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ και δημιουργώντας 45 νέες θέσεις εργασίας.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας, στο σημείο όπου είχε λειτουργήσει το πρώτο εστιατόριο McDonald's της πόλης το 1994. Συνολικά απασχολεί 54 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 45 αποτελούν νέες προσλήψεις, ενώ με τη λειτουργία του ο αριθμός των εργαζομένων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη ξεπερνά πλέον τους 280.

Η επιστροφή της McDonald's στη συγκεκριμένη τοποθεσία πραγματοποιείται δεκατρία χρόνια μετά τη διακοπή λειτουργίας του προηγούμενου καταστήματος, σηματοδοτώντας την επαναδραστηριοποίηση της αλυσίδας σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία του εμπορικού κέντρου της πόλης.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Προξενείου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στελεχών της Premier Capital Hellas και της Premier Capital.

Το νέο εστιατόριο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα και ακολουθεί το διεθνές σχεδιαστικό πρότυπο "Ray Plus" της McDonald's, που έχει σχεδιαστεί από το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο Landini Associates. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει σύγχρονη αισθητική, ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης, LED οθόνη και λειτουργικές υποδομές με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η νέα επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου της στη Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στις σύγχρονες υποδομές και στην αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Το νέο κατάστημα εγκαινιάζεται σε μια χρονιά κατά την οποία η McDonald's συμπληρώνει 35 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Από το πρώτο εστιατόριο στο Σύνταγμα το 1991 έως σήμερα, η αλυσίδα έχει διευρύνει σταδιακά το αποτύπωμά της στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Premier Capital Hellas, από το 2011, όταν ανέλαβε το αποκλειστικό δικαίωμα ανάπτυξης της McDonald's στην Ελλάδα, έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 53 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου. Στο διάστημα αυτό ο αριθμός των εστιατορίων αυξήθηκε από 18 σε 34 πανελλαδικά, ενώ η εταιρεία απασχολεί σήμερα περισσότερους από 1.600 εργαζόμενους και εξυπηρετεί πάνω από 11 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Όπως αναφέρει η Premier Capital Hellas, η αναπτυξιακή της στρατηγική εστιάζει στην επέκταση του δικτύου, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στις επενδύσεις σε τεχνολογία και σύγχρονες υποδομές, καθώς και σε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας και στήριξης των τοπικών κοινωνιών.

Πρόγραμμα νευροσυμπερίληψης

Συγκεκριμένα, μία νέα προσέγγιση στη συμπερίληψη στον χώρο εργασίας εισάγει η McDonald’s Ελλάδας μέσα από το πρόγραμμα «NeuroCrew – Serving Inclusion», μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία ισότιμων ευκαιριών απασχόλησης για μη νευροτυπικούς εργαζομένους και στην ενίσχυση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που αναγνωρίζει και αξιοποιεί τη διαφορετικότητα των δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα διακρίθηκε με Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία “Mental Health – Neurodiversity” των Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026, ως μια πρακτική που επιχειρεί να συνδέσει τη νευροδιαφορετικότητα με την ένταξη στην αγορά εργασίας μέσα από ένα οργανωμένο μοντέλο υποστήριξης και ανάπτυξης.

Το NeuroCrew ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 από τη McDonald’s Ελλάδας, σε συνεργασία με τον NEVRONA, την ΠΟΙΚοιΣΠΕ–ΕΓΥΑ και το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ». Αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα νευροδιαφορετικότητας που εφαρμόζεται στον κλάδο του QSR (Quick Service Restaurants) στην Ελλάδα, εισάγοντας ένα μοντέλο συμπερίληψης σε ένα δυναμικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Κεντρικό στοιχείο της προσέγγισης αποτελεί η ένταξη των συμμετεχόντων σε υφιστάμενες οργανικές θέσεις εργασίας, οι οποίες ανταποκρίνονται στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες των εστιατορίων. Οι ρόλοι διαμορφώνονται με βάση τις δεξιότητες, τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις κάθε εργαζομένου, αντί να δημιουργούνται απομονωμένες ή τυπικές θέσεις χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο.

Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται η πρακτική του job carving, μέσω της οποίας μπορούν να προσαρμόζονται επιμέρους στοιχεία της εργασίας, όπως το αντικείμενο, η εκπαίδευση, το ωράριο, οι βάρδιες ή τα διαλείμματα, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στόχος είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε κάθε εργαζόμενος να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον ρόλο του και να αξιοποιήσει τις ικανότητές του.

Η διαδικασία ένταξης πραγματοποιείται με τη συνεργασία των ομάδων Ανθρώπινου Δυναμικού και Operations της McDonald’s Ελλάδας με τους εξειδικευμένους συνεργάτες του προγράμματος. Περιλαμβάνει αξιολόγηση υποψηφίων, αντιστοίχιση με κατάλληλους ρόλους, υποστηριζόμενες συνεντεύξεις, εξατομικευμένη εκπαίδευση και συνεχή παρακολούθηση μετά την πρόσληψη, με τη συμβολή job coaches και mentors.

Μέχρι σήμερα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν 15 εργαζόμενοι σε εστιατόρια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται στις θέσεις τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία εφαρμογής του προγράμματος, το ποσοστό διατήρησης εργαζομένων στις πρώτες 30 και 60 ημέρες ανέρχεται στο 100%.

Για την υλοποίηση του NeuroCrew έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 528 ώρες εκπαίδευσης σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας, καθώς και περισσότερες από 70 ώρες προετοιμασίας και διεξαγωγής συνεντεύξεων. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί ένα πλαίσιο διαρκούς υποστήριξης με τη συμμετοχή στελεχών εστιατορίων, ομάδων HR και Operations, mentors, job coaches και συνεργαζόμενων φορέων.

Σημαντικό μέρος της πρωτοβουλίας αποτελεί και η εκπαίδευση του ευρύτερου εργασιακού περιβάλλοντος. Το 2026 πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένο workshop από τον NEVRONA για 100 διευθυντές κεντρικών υπηρεσιών και εστιατορίων, με αντικείμενο την κατανόηση της νευροδιαφορετικότητας και την ενίσχυση πρακτικών επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα στις ομάδες.

«Η συμπερίληψη αποτελεί βασική αξία για εμάς και αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας. Μέσα από το NeuroCrew επιδιώκουμε να δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε άνθρωποι με διαφορετικούς τρόπους νευρολογικής λειτουργίας να μπορούν να ενταχθούν ισότιμα, να εξελιχθούν και να συνεισφέρουν στον εργασιακό χώρο», δήλωσε η Σοφία Θωμαΐδου, Director of HR & Training της McDonald’s Ελλάδας.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της McDonald’s Ελλάδας για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 1.600 εργαζομένους, με ανθρώπινο δυναμικό που περιλαμβάνει 59% γυναίκες, 41% άνδρες και εργαζομένους από 14 διαφορετικές εθνικότητες.

Όπως αναφέρεται, η εφαρμογή του NeuroCrew αναδεικνύει μια πρακτική που επιχειρεί να γεφυρώσει τη διαφορετικότητα με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, υποστηρίζοντας ένα μοντέλο όπου η πρόσβαση στην απασχόληση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η επιχειρησιακή λειτουργία μπορούν να συνυπάρχουν μέσα από πιο συμπεριληπτικές διαδικασίες.