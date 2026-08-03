Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο χρυσός κατέγραψε άνοδο τη Δευτέρα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναβάλει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, ελπίζοντας στην επίτευξη μιας γρήγορης συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή μετρίασε τις ανησυχίες για άνοδο του πληθωρισμού και περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,7%, στα 4.068,54 δολάρια ανά ουγγιά (στις 04:37 GMT), ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) χρυσού στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 0,9%, στα 4.066,60 δολάρια.

Το αμερικανικό δολάριο δέχθηκε πιέσεις, καθώς οι αρχές παρενέβησαν στην αγορά συναλλάγματος για να στηρίξουν το ιαπωνικό γεν, καθιστώντας τον χρυσό, που αποτιμάται σε δολάρια, πιο προσιτό για τους αγοραστές του εξωτερικού.

«Ο χρυσός ξεκίνησε την εβδομάδα με θετικό πρόσημο, ωστόσο τα κέρδη παραμένουν περιορισμένα λόγω της αβεβαιότητας γύρω από την αγορά πετρελαίου και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για ένα αισιόδοξο αλλά συγκρατημένο ξεκίνημα για το πολύτιμο μέταλλο», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, χωρίς όμως να θέσει προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας. Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 5%.

Ο χρυσός βρίσκεται υπό πίεση από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς μια πολεμική κλιμάκωση που θα ενίσχυε τον πληθωρισμό θα μπορούσε να ωθήσει τις κεντρικές τράπεζες σε αυξήσεις επιτοκίων. Παρότι ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο έναντι του πληθωρισμού, η ελκυστικότητά του συνήθως μειώνεται σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, καθώς δεν προσφέρει απόδοση μέσω τόκων.

Οι συμμετέχοντες στις αγορές θα επικεντρωθούν επίσης στη σειρά των στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ που ανακοινώνονται αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τις κενές θέσεις εργασίας, της έκθεσης απασχόλησης της ADP, των εβδομαδιαίων αιτήσεων για επίδομα ανεργίας και της έκθεσης για τις μισθοδοσίες εκτός αγροτικού τομέα (Nonfarm Payrolls – NFP).

«Οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή που θα οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου ή μια ισχυρή ανακοίνωση των στοιχείων NFP που θα ενισχύσει τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, θα μπορούσε να περιορίσει τα περαιτέρω περιθώρια ανόδου», δήλωσε ο Waterer.

Η τιμή spot του ασημιού ενισχύθηκε κατά 1,4% στα 58,46 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε άνοδο 0,5% στα 1.650,63 δολάρια, ενώ το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 1,6% στα 1.293,50 δολάρια.