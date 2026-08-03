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Τουρισμός και πυρκαγιές: Νέα μεταβλητή για το last minute – Η κρίσιμη μάχη της επόμενης ημέρας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09:12 - 03 Αυγ 2026

Τουρισμός και πυρκαγιές: Νέα μεταβλητή για το last minute – Η κρίσιμη μάχη της επόμενης ημέρας

Γιώργος Αλεξάκης
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Οι καταστροφικές πυρκαγιές στη νότια πλευρά του Ρεθύμνου, αλλά και στην Πάρο, δύο κατ' εχοχήν προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς, προσέθεσαν μία ακόμη κρίσιμη μεταβλητή στη φετινή τουριστική περίοδο, η οποία έτσι κι αλλιώς χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και έντονη εξάρτηση από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από παράγοντες της αγοράς, οι εικόνες από τα πύρινα μέτωπα στην Αγία Παρασκευή, την Πρέβελη και τις ευρύτερες περιοχές ταξίδεψαν γρήγορα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στις βασικές αγορές του ελληνικού τουρισμού, όπως η Γερμανία, προκαλώντας ένα πρόσκαιρο «πάγωμα» στη ροή νέων κρατήσεων. Μάλιστα και οι FT ανέδειξαν το θέμα, ειδικά για την Πάρο και την πυρκαγιά που ξεκίνησε σε χώρο υγειονομικής ταφής του νησιού και οδήγησε στη σύλληψη του δημάρχου του. Η εφημερίδα μάλιστα ανέδειξε τις περιβαλλοντικές συνέπειες της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης στα ελληνικά νησιά, όπου, όπως αναφέρεται, η ραγδαία ανάπτυξη έχει ξεπεράσει τις βασικές υποδομές.

Οι FT αναφέρουν ότι τοπικοί παράγοντες επισημαίνουν χρόνια προβλήματα: η Πάρος έχει περίπου 15.000 μόνιμους κατοίκους αλλά δέχεται περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες τον χρόνο, ενώ το σύστημα ανακύκλωσης θεωρείται αναποτελεσματικό και επιβαρύνεται από μπάζα οικοδομών και απορρίμματα από τη ραγδαία αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Η πορεία των κρατήσεων

Πάντως, ξενοδοχειακές πηγές επισημαίνουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακυρώσεις, ωστόσο η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η φετινή σεζόν εξελίσσεται σχεδόν αποκλειστικά με όρους last minute. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να κλείσουν τις διακοπές τους λίγες ημέρες ή εβδομάδες ή ακόμη και ώρες πριν από την αναχώρηση, γεγονός που καθιστά την ψυχολογία της αγοράς εξαιρετικά ευαίσθητη σε γεγονότα που επηρεάζουν την εικόνα ενός προορισμού.

Η τάση αυτή είχε καταγραφεί ήδη από την αρχή της χρονιάς. Παρότι η ζήτηση για την Ελλάδα παραμένει ισχυρή, οι κρατήσεις μετατέθηκαν χρονικά, με τους ταξιδιώτες να διατηρούν το ενδιαφέρον τους αλλά να αναβάλλουν την τελική απόφαση. Όπως έχει επισημάνει ο ιδρυτής της Square Lime, Βασίλης Λαπαναΐτης, μετά την κάμψη που παρατηρήθηκε την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου, οι διαδικτυακές αναζητήσεις παρέμειναν υψηλές και μεγάλο μέρος της ζήτησης εκδηλώθηκε τελικά μέσα από κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, όπου καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν πλέον τόσο η τιμή όσο και η συνολική εικόνα του προορισμού.

Υποοδομές

Υπό αυτό το πρίσμα, οι πυρκαγιές αποκτούν βαρύνουσα σημασία, καθώς μπορούν να επηρεάσουν, έστω και προσωρινά, την απόφαση ενός επισκέπτη που βρίσκεται στο τελικό στάδιο επιλογής του προορισμού του. Η διαχείριση της επόμενης ημέρας θεωρείται πλέον καθοριστική, τόσο σε επίπεδο αποκατάστασης όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας προς τις διεθνείς αγορές, ώστε να αποσαφηνιστεί ότι τα τουριστικά προϊόντα και οι υποδομές συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά όπου αυτό ισχύει και να αποφευχθεί η δημιουργία μιας γενικευμένης εικόνας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Στον κλάδο, άλλωστε, υπάρχει η εμπειρία της Ρόδου, όπου οι πυρκαγιές του 2023 είχαν πολύ μεγαλύτερη ένταση και διεθνή προβολή. Παρά το αρχικό σοκ, η συντονισμένη διαχείριση της κρίσης και η στοχευμένη ενημέρωση των ξένων αγορών συνέβαλαν ώστε να περιοριστούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην τουριστική δραστηριότητα. Το συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί και η παρούσα συγκυρία.

Την ίδια ώρα, τα συνολικά στοιχεία εξακολουθούν να στηρίζουν την αισιοδοξία για την πορεία της χρονιάς. Η Ελλάδα διατηρεί τη δυναμική της στις διεθνείς αγορές, ενώ τόσο οι αφίξεις όσο και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κινούνται ανοδικά. Η νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου, έχει υπογραμμίσει ότι η χώρα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους πλέον ελκυστικούς και ασφαλείς προορισμούς της Μεσογείου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η φετινή σεζόν χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, καθώς οι ταξιδιώτες επηρεάζονται από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις οικονομικές πιέσεις και τη γενικότερη στάση αναμονής.

Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό καθιστά ακόμη πιο σημαντική την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση κάθε έκτακτου γεγονότος. Σε μια αγορά όπου η τελική απόφαση λαμβάνεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, η εικόνα που εκπέμπει ένας προορισμός μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη ροή των κρατήσεων. Για τον λόγο αυτό, η αποκατάσταση της κανονικότητας και η έγκυρη ενημέρωση των διεθνών αγορών αλλά και η ενίσχυση των υποδομών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε το πρόσκαιρο «φρένο» που καταγράφηκε μετά τις πυρκαγιές να μην εξελιχθεί σε μόνιμη απώλεια ζήτησης.

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