Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ρεκόρ ανάπτυξης 4,5 ετών με «αγκάθι» τη χαμηλή ζήτηση

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη επιτάχυνε τον ρυθμό ανάπτυξής της τον Ιούλιο, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοση των τελευταίων σχεδόν τεσσεράμισι ετών. Ωστόσο, σύμφωνα με σχετική έρευνα, η ενίσχυση αυτή οφείλεται κυρίως στη διεκπεραίωση ανεκτέλεστων παραγγελιών και όχι σε ουσιαστική αύξηση της ζήτησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ανάκαμψη του κλάδου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και έχουν αυξήσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος, επιβαρύνοντας τη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, από 2,8% που ήταν τον Ιούνιο.

Σε υψηλό από τον Απρίλιο ο PMI

Ο γενικός δείκτης μεταποίησης S&P Global Eurozone Manufacturing PMI διαμορφώθηκε στις 51,9 μονάδες τον Ιούλιο, έναντι 51,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας την υψηλότερη τιμή από τον Απρίλιο. Παράλληλα, κινήθηκε οριακά χαμηλότερα από την προκαταρκτική εκτίμηση, η οποία έκανε λόγο για 52,0 μονάδες.

Ο δείκτης παραγωγής, που αποτελεί βασικό στοιχείο του σύνθετου PMI ο οποίος θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, ενισχύθηκε στις 52,9 μονάδες από 51,7 τον Ιούνιο, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση από τον Μάρτιο του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι τιμές του δείκτη άνω των 50 μονάδων υποδηλώνουν επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας.

Προειδοποίηση για επιβράδυνση το φθινόπωρο

«Τα εργοστάσια της Ευρωζώνης απολαμβάνουν μια καλοκαιρινή ώθηση στην ανάπτυξη. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτά τα θετικά νέα μπορεί να αποδειχθούν βραχύβια, καθώς η δυναμική κινδυνεύει να εξασθενήσει όσο πλησιάζει το φθινόπωρο», δήλωσε ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρηματικών ερευνών της S&P Global Market Intelligence.