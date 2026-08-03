Λαυράνος: Οι πυροσβέστες επιχειρούν επί ημέρες – Δεν υπάρχουν βάρδιες, είναι εξουθενωμένοι

Στις εξαντλητικές συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα, αλλά και στη δύσκολη μάχη στη Δυτική Αττική, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ), Νίκος Λαυράνος, σε τηλεοπτικές του δηλώσεις το πρωί της Δευτέρας (3/8).

Ο κ. Λαυράνος εξέφρασε αρχικά την οδύνη του για τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα σύνδεσμο-μεταφραστή.

«Η χθεσινή ημέρα ήρθε να προστεθεί ως ακόμη μία μαύρη ημέρα στην ιστορία της δασοπυρόσβεσης της χώρας μας», ανέφερε στην ΕΡΤ, υπενθυμίζοντας και την πρόσφατη απώλεια τριών πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο.

Αναφερόμενος στη φωτιά στη Δυτική Αττική, ο κ. Λαυράνος έκανε λόγο για μία «τεράστια, συγκλονιστική και δραματική μάχη» που έδωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις και όλοι οι φορείς της Πολιτικής Προστασίας.

Οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν στην εκκένωση οικισμών, στην προστασία κατοικημένων περιοχών και στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να συνδράμουν αποτελεσματικότερα τα εναέρια μέσα.

«Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να υπάρξει μια χαραμάδα αισιοδοξίας και να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε ένα μέρος ή το σύνολο του μετώπου», σημείωσε.

Όπως περιέγραψε, πρόκειται πλέον για μία εξαιρετικά εκτεταμένη πυρκαγιά, η οποία έχει δημιουργήσει ένα ενιαίο μέτωπο από τη Βοιωτία έως την Αγία Σκέπη, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δορυφορικά στοιχεία, οι πυρκαγιές σε Βοιωτία και Αττική έχουν επηρεάσει περισσότερα από 111.000 στρέμματα.

Σχεδόν 500 πυροσβέστες επιχειρούν στην Αττική

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΥΠΣ, σχεδόν 500 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα της Αττικής, μαζί με πολυάριθμες ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Στις προσπάθειες συμμετέχουν επίσης Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού προεγκατάστασης και υποστήριξης.

Παράλληλα, δυνάμεις έχουν μετακινηθεί προς τη νότια Ελλάδα, την Αττική και τα νησιά από την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και από την Ήπειρο.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα Πυροσβεστικός Σταθμός ή κλιμάκιο που να μην επιχειρεί σε κάποιο μέτωπο, να μη βρίσκεται σε επιφυλακή ή να μη συνεισφέρει με μετακινήσεις προσωπικού και οχημάτων», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε, το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, περίπου 18.500 πυροσβέστες, βρίσκεται σε ενεργοποίηση, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα τελεί εδώ και τέσσερις ημέρες σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Με απόφαση του αρχηγού του Σώματος έχει επίσης ανασταλεί η χορήγηση αδειών.

«Η λέξη ξεκούραση μοιάζει μαγική»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Λαυράνος στη σωματική και ψυχική εξάντληση των πυροσβεστών, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται αδιάκοπα στα μέτωπα επί ημέρες.

«Βάρδιες δεν υπάρχουν. Συνάδελφοί μου αυτή τη στιγμή επιχειρούν επί πολυήμερο, όχι επί πολλές ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο ένας σωματικά, πνευματικά και ψυχικά εξουθενωμένος πυροσβέστης μπορεί να παραμένει αποτελεσματικός και ασφαλής στο πεδίο.

«Ο πυροσβέστης έχει ορκιστεί να υπηρετεί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας περιουσίας και του φυσικού πλούτου. Το ερώτημα όμως είναι ποιος είναι περισσότερο ωφέλιμος: ο ξεκούραστος ή ο εξουθενωμένος πυροσβέστης;» είπε.

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Αυξημένες αρμοδιότητες και πέρα από τις δασικές πυρκαγιές

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ υπενθύμισε ότι, ακόμη και στην κορύφωση της αντιπυρικής περιόδου, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε αστικές και βιομηχανικές πυρκαγιές, τροχαία δυστυχήματα, περιστατικά σε εργοστάσια και μονάδες ανακύκλωσης, καθώς και σε επιχειρήσεις διάσωσης.

«Οι ίδιοι πυροσβέστες που σήμερα επιχειρούν στα δάση και στις βουνοκορφές καλούνται να παρέμβουν σε κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τροχαία. Το εύρος των συμβάντων αυξάνεται συνεχώς, όπως και το καθημερινό ρίσκο», τόνισε.

Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή

Ο κ. Λαυράνος χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολες τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται στη ζώνη όπου η δασική έκταση συναντά τον αστικό ιστό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως εξήγησε, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός πρέπει να αναπροσαρμόζεται διαρκώς, ανάλογα με τους ανέμους, τη βλάστηση και την κατεύθυνση του μετώπου.

Πρώτη προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, μέσα από τις οργανωμένες απομακρύνσεις και τα μηνύματα του 112. Ταυτόχρονα, οι επίγειες δυνάμεις δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες και προστατεύουν τους οικισμούς, ενώ οι ρίψεις των εναέριων μέσων μειώνουν το θερμικό φορτίο και διαμορφώνουν ασφαλέστερες συνθήκες για τους πυροσβέστες στο έδαφος.