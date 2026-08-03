Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ξυλοδαρμό υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών

Στη σύλληψη δύο ατόμων που κατηγορούνται για βίαιη επίθεση σε κατάστημα ψιλικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες φέρονται να εισέβαλαν στο κατάστημα και να ξυλοκόπησαν με σιδερόβεργες νεαρό υπάλληλο, προκειμένου να διευθετήσουν προσωπικές διαφορές.

Οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι κινητοποιήθηκαν μετά το περιστατικό. Όπως έγινε γνωστό, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους όταν μετέβησαν στο ψιλικατζίδικο στην περιοχή της Τούμπας και επιτέθηκαν στον εργαζόμενο χρησιμοποιώντας μεταλλικές ράβδους, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν.

Σε νοσοκομείο ο τραυματίας

Ο νεαρός υπάλληλος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραμένει νοσηλευόμενος.