Σταματόπουλος (Δασολόγος): Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά - Η Δασική Υπηρεσία δεν έχει πυροσβεστικά μέσα

Ο Δασολόγος, Περιβαλλοντολόγος, κος Ελευθέριος Σταματόπουλος, δίνει μία άλλη οπτική σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το κράτος τις πυρκαγιές στην Ελλάδα.

«Το δόγμα της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας είναι ότι προηγούνται οι ανθρώπινες ζωές, οι περιουσίες και τα δάση, αυτό είναι πολύ λογικό ωστόσο όταν αφήνουμε τα δάση

απροστάτευτα, όταν δηλαδή δεν μπαίνουμε στα δάση για να κάνουμε κατάσβεση κι αν χαθεί η πρώτη πλήξη, αν δεν έχουμε μετά σχεδιασμό για κύρια πλήξη, για δευτερεύουσες και τοπικές πλήξεις το αποτέλεσμα είναι να φτάνουν θηριώδεις φωτιές στα χωριά και τις πόλεις», σημείωσε μιλώντας στα Παραπολιτικά FM και συνέχισε:

«Μας λείπει ο βραχίονας της Δασικής Υπηρεσίας δηλαδή δεν μπορεί η Δασική Υπηρεσία να μην έχει δασοπυροσβεστικά μέσα. Δεν μπορεί ο μόνος που λειτουργεί και περιφέρεται συνέχεια μέσα στα δάση να μην έχει πυροσβεστικά μέσα, να απαγορεύεται. Δεν γίνονται επιχειρήσεις μέσα στα δάση, γίνονται γύρω από τους οικισμούς. Ο Έβρος είχε 300 χιλιόμετρα αντιπυρικές λωρίδες με το Anti Nero φτιαγμένες, συντηρημένες και δεν πήγε κανένας εκεί».

Κλείνοντας είπε: «Έχουμε 80 με 150 ορεινά πυροφυλάκια σε κορυφές βουνών εγκαταλελειμμένα. Πρόκειται για πέτρινα οικοδομήματα, από κάτω έχουνε χώρο για να μπορούν να φιλοξενηθούν 6 άτομα για βάρδιες, έχουν κουζίνα, τουαλέτα και παρατηρητήριο και αυτά είναι εγκαταλελειμμένα».