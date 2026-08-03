Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) υπέγραψαν την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026, Μνημόνιο Συνεργασίας, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία που συνδέει την εποπτική εμπειρία με την ακαδημαϊκή γνώση και την επιστημονική έρευνα, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Βασιλική Λαζαράκου, και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή. Από την πλευρά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρέστησαν επίσης ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Μιχαήλ Φέκκας, η Γενική Διευθύντρια κα Ελένη Γκλιάτα και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών κ. Νίκος Γεραντώνης.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εκπροσωπήθηκε επίσης από τον Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης, Καθηγητή Πέτρο Καλαντώνη, τον Κοσμήτορα της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητή Γεώργιο Πιερράκο, και τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αναστάσιο Σεπετή. Το Μνημόνιο θεμελιώνει ένα πλαίσιο διαρκούς συνεργασίας στους τομείς της βιώσιμης χρηματοδότησης και των κριτηρίων ESG, της εταιρικής διακυβέρνησης, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech), της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας.

Παράλληλα, προβλέπει την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την εποπτική λειτουργία και την αγορά. Η συνεργασία αυτή αντανακλά την κοινή πεποίθηση ότι η γνώση, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ενίσχυση της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης και της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις, η πράσινη μετάβαση και το διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές κανονιστικό περιβάλλον.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, δήλωσε:

«Η συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας ενισχύει την ικανότητά μας να διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εποπτικό πλαίσιο, ικανό να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης, της βιώσιμης χρηματοδότησης και των διαρκών εξελίξεων στις κεφαλαιαγορές. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επενδύουμε στη δημιουργία γνώσης, στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας και στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, αξιόπιστης και ανθεκτικής ελληνικής κεφαλαιαγοράς, προς όφελος των επενδυτών, της οικονομίας και της κοινωνίας.»

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, δήλωσε:

«Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενισχύει τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης και της έρευνας με έναν θεσμό καθοριστικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι σταθερά προσανατολισμένο στην οικοδόμηση συνεργασιών με φορείς που συμβάλλουν στην παραγωγή και αξιοποίηση της γνώσης προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης της χώρας. Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας επιδιώκουμε την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεων σε τομείς αιχμής, όπως η βιώσιμη χρηματοδότηση, η εταιρική διακυβέρνηση, η χρηματοοικονομική τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Παράλληλα, η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει πρόσφορο πεδίο για τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας —φοιτητές, ερευνητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού—, ώστε να έρθουν σε άμεση επαφή με τις σύγχρονες εξελίξεις και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Η σύμπραξη αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη στελεχών υψηλής κατάρτισης και στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας στη χώρα μας.»

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι χρηματοπιστωτικές αγορές μετασχηματίζονται με ταχείς ρυθμούς υπό την επίδραση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της σύμπραξης μεταξύ δημόσιων θεσμών και ακαδημαϊκής κοινότητας στην παραγωγή γνώσης, την ενίσχυση της θεσμικής ανθεκτικότητας και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και βιώσιμου χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος.