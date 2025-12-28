Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν πριν τη συνάντηση του Αμερικανού με τον Ζελένσκι

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα , με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο. Ο Τύπος είναι προσκεκλημένος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Τραμπ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.
H ρωσική πλευρά δήλωσε από την πλευρά της μέσω του διπλωματικού συμβούλου του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ, ότι η Ουάσινγκτον και η Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο».
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα το απόγευμα, σχεδόν μία ώρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του ενοίκου του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά, τόνισε ο Ουσακόφ.
Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε πως ο Πούτιν και ο Τραμπ πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει χωρίς καθυστέρηση απόφαση για το Ντονμπάς
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Ουσακόφ.