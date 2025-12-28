Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν πριν τη συνάντηση του Αμερικανού με τον Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι είχε «μια καλή και πολύ παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα.

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα , με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο. Ο Τύπος είναι προσκεκλημένος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Τραμπ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.

H ρωσική πλευρά δήλωσε από την πλευρά της μέσω του διπλωματικού συμβούλου του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ, ότι η Ουάσινγκτον και η Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα το απόγευμα, σχεδόν μία ώρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του ενοίκου του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά, τόνισε ο Ουσακόφ.

Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε πως ο Πούτιν και ο Τραμπ πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει χωρίς καθυστέρηση απόφαση για το Ντονμπάς

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Ουσακόφ.