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Ανοδικά και τον Δεκέμβριο οι εισαγωγές LNG στην Κίνα: Δεύτερος συνεχόμενος μήνας αύξησης
Ειδήσεις
12:05 - 29 Δεκ 2025

Ανοδικά και τον Δεκέμβριο οι εισαγωγές LNG στην Κίνα: Δεύτερος συνεχόμενος μήνας αύξησης

Reporter.gr Newsroom
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Σημάδια σταδιακής ανάκαμψης παρουσιάζουν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Κίνας, καθώς εκτιμάται ότι θα καταγράψουν νέα άνοδο και τον Δεκέμβριο, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα μετά τη δυναμική αύξηση του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης φορτίων Kpler, οι παραδόσεις LNG προς την Κίνα αναμένεται να φτάσουν τους 7,17 εκατ. τόνους τον τελευταίο μήνα του έτους, επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα υποτονικής δραστηριότητας, καθώς για το μεγαλύτερο μέρος του 2025 οι κινεζικές εισαγωγές LNG κινούνταν πτωτικά σε ετήσια βάση, με τη μείωση να διατηρείται έως και τον Οκτώβριο. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την τάση είχαν η ενισχυμένη εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου, οι αυξημένες ροές μέσω αγωγών από την Κεντρική Ασία και τη Ρωσία, καθώς και οι υψηλότερες τιμές άμεσης παράδοσης LNG, που περιόρισαν την ελκυστικότητα του καυσίμου για το Πεκίνο.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι πραγματικοί όγκοι ενδέχεται να αποκλίνουν από τις προβλέψεις της Kpler. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα επίσημα κινεζικά στοιχεία, οι εισαγωγές LNG από τη Ρωσία ανήλθαν σε επίπεδα-ρεκόρ άνω των 1,6 εκατ. τόνων τον Νοέμβριο, ξεπερνώντας σημαντικά τις σχετικές εκτιμήσεις.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, αν και η Κίνα εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως στην εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου και στις προμήθειες μέσω αγωγών, οι εισαγωγές LNG αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το 2026 οι κινεζικές εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά περίπου 9%, καθώς οι Κινέζοι αγοραστές επωφελούνται από προσιτά μεσοπρόθεσμα συμβόλαια και χαμηλότερες τιμές στην αγορά άμεσης παράδοσης.

Η πορεία των εισαγωγών LNG θα αποτελέσει κρίσιμο δείκτη για τη ζήτηση ενέργειας της Κίνας, αλλά και για τις ισορροπίες στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου, ενόψει των εξελίξεων στην προσφορά και τις τιμές παγκοσμίως.

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