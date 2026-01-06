Βρετανία και Γαλλία ανοίγουν το δρόμο για πολυεθνική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας

Η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία προχώρησαν στην υπογραφή δήλωσης πρόθεσης που αφορά την ανάπτυξη πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Σημειώνεται ότι η διακήρυξη, την οποία συνυπέγραψαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομικού πλαισίου. Το πλαίσιο αυτό θα επιτρέψει στις βρετανικές και γαλλικές ένοπλες δυνάμεις να αναπτύξουν επιχειρησιακή παρουσία σε ουκρανικό έδαφος, με αποστολή την προστασία του εναέριου και θαλάσσιου χώρου της χώρας, καθώς και τη στήριξη της συγκρότησης και ενίσχυσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η υπό σύσταση «Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία» θα έχει χαρακτήρα δύναμης διαβεβαίωσης, με στόχο τη στήριξη της ειρήνης και της σταθερότητας μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. Παράλληλα, η συμφωνία θέτει τις βάσεις για τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και στρατιωτικής αποτροπής.

Στα προβλεπόμενα μέτρα περιλαμβάνονται η σύσταση ειδικής μονάδας συντονισμού, η δημιουργία στρατιωτικών κόμβων σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας, καθώς και η κατασκευή θωρακισμένων και προστατευμένων εγκαταστάσεων για την αποθήκευση οπλικών συστημάτων και στρατιωτικού υλικού.