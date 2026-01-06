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Μητσοτάκης στη Συμμαχία των Προθύμων: Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία
Ειδήσεις
20:23 - 06 Ιαν 2026

Μητσοτάκης στη Συμμαχία των Προθύμων: Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε την Τρίτη (6/1) στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων και σημείωσε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Άλλωστε, επανέλαβε πως η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία. 

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα ήδη ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της Νατοϊκής Πρωτοβουλίας για την Ουκρανία (Prioritized Ukraine’s List of Requirements).

Όπως έχει ήδη καταστήσει σαφές ο κ. Μητοστάκης, η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία. Δεν αποκλείει, ωστόσο, τη συνδρομή της με άλλους τρόπους, εκτός Ουκρανίας, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης.

Σε κάθε περίπτωση, για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την ίδια την Ουκρανία, όσο και για την Ευρώπη.

Επιπλέον, τόνισε τη στήριξη που προσφέρει η χώρα μας στην Ουκρανία και στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας με έμφαση στην παροχή φυσικού αερίου, μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου.

Επανέλαβε, δε, ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείται η αλλαγή συνόρων με τη χρήση βίας και ότι η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον της.

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