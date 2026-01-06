ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η σύλληψη Μαδούρο παρέλυσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας
Εμπορεύματα
19:41 - 06 Ιαν 2026

Η σύλληψη Μαδούρο παρέλυσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε πλήρες πάγωμα έχουν οδηγηθεί οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, μετά τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Nicolás Maduro, στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις επιπτώσεις να είναι άμεσες για τη διεθνή αγορά δεξαμενόπλοιων και τις θαλάσσιες ροές αργού.

Μετά την επιχείρηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν «προσωρινά» τον έλεγχο της Βενεζουέλας, με αιχμή την επανεκκίνηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Παρά τις αναφορές σε μελλοντικές επενδύσεις δισεκατομμυρίων από αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, ξεκαθάρισε ότι το εμπάργκο στο βενεζουελανό πετρέλαιο παραμένει σε πλήρη ισχύ και ότι δεν επίκειται άρση κυρώσεων.

Τη θέση αυτή ενίσχυσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος περιέγραψε την τρέχουσα πολιτική ως «καραντίνα πετρελαίου» και όχι ως βήμα προς ομαλοποίηση.

Όπως ανέφερε, ο αποκλεισμός της ναυτιλιακής δραστηριότητας δεξαμενόπλοιων συνιστά ισχυρό μοχλό πίεσης που θα διατηρηθεί έως ότου υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές, τόσο στη λειτουργία της πετρελαϊκής βιομηχανίας όσο και στην αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το Reuters, λιμενικές αρχές στη Βενεζουέλα δεν έχουν λάβει αιτήματα απόπλου από δεξαμενόπλοια που ολοκλήρωσαν φόρτωση, ενώ τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν είτε παραμονή στα λιμάνια είτε αναχωρήσεις χωρίς φορτίο.

Ακόμη και δεξαμενόπλοια συνδεδεμένα με την Chevron, τα οποία λειτουργούσαν υπό ειδική αμερικανική άδεια, έχουν σταματήσει να κινούνται.

Η TankerTrackers.com ανέφερε ότι στο Jose, το μεγαλύτερο τερματικό αργού της χώρας, δεν πραγματοποιείται καμία φόρτωση.

Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει περαιτέρω την κρατική πετρελαϊκή PDVSA. Με τις δεξαμενές αποθήκευσης να προσεγγίζουν κορεσμό, η εταιρεία προχωρά σε περικοπές παραγωγής.

Σύμφωνα με το Bloomberg, εξετάζεται μείωση περίπου 15% της συνολικής παραγωγής των 1,1 εκατ. βαρελιών ημερησίως, με τις μεγαλύτερες περικοπές να καταγράφονται στη ζώνη του Orinoco.

Στη θάλασσα, η αυστηροποίηση της επιβολής είναι πλέον ορατή. Το VLCC Thousand Sunny, κινεζικών συμφερόντων, άλλαξε πορεία αποφεύγοντας τη Βενεζουέλα και κατευθύνεται προς τη Νιγηρία, ενώ σειρά άλλων δεξαμενόπλοιων παραμένει αγκυροβολημένη, αντανακλώντας τον αυξημένο φόβο κατασχέσεων και αναδρομικών κυρώσεων.

Αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τον αντίκτυπο στους ναύλους. Η σκανδιναβική τράπεζα SEB εκτιμά ότι βραχυπρόθεσμα η επίδραση στην «συμμορφούμενη» αγορά δεξαμενόπλοιων θα είναι περιορισμένη, καθώς το εμπάργκο παραμένει.

Αντίθετα, η Kpler επισημαίνει ότι η εντατικοποίηση της επιβολής και η νομική αβεβαιότητα καθιστούν πλέον τη ναυτιλιακή επιτήρηση τον βασικό περιοριστικό παράγοντα των εξαγωγών, με τις ροές βενεζουελανικού αργού να παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Κυρανάκης παρέλαβε καμμένη γη από τους... προηγούμενους
Ανεμοδείκτης

Ο Κυρανάκης παρέλαβε καμμένη γη από τους... προηγούμενους

Επεισοδιακά Θεοφάνεια στη Φλώρινα: Πιάστηκαν στα χέρια για το σταυρό (video)
Ειδήσεις

Επεισοδιακά Θεοφάνεια στη Φλώρινα: Πιάστηκαν στα χέρια για το σταυρό (video)

Αντίσταση για το Bitcoin στα 95.000 δολάρια - Άλμα 11% για το Ripple XRP
Νομίσματα

Αντίσταση για το Bitcoin στα 95.000 δολάρια - Άλμα 11% για το Ripple XRP

Καιρός να τελειώνουμε με το αυταρχικό καθεστώς της Γροιλανδίας, Μαδουραίοι
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Καιρός να τελειώνουμε με το αυταρχικό καθεστώς της Γροιλανδίας, Μαδουραίοι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν

Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street παρά τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street παρά τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο μετά τις απειλές Ιράν για πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο μετά τις απειλές Ιράν για πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλά «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ