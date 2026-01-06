Η σύλληψη Μαδούρο παρέλυσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας

Μετά την επιχείρηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν «προσωρινά» τον έλεγχο της Βενεζουέλας, με αιχμή την επανεκκίνηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Παρά τις αναφορές σε μελλοντικές επενδύσεις δισεκατομμυρίων από αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, ξεκαθάρισε ότι το εμπάργκο στο βενεζουελανό πετρέλαιο παραμένει σε πλήρη ισχύ και ότι δεν επίκειται άρση κυρώσεων.

Τη θέση αυτή ενίσχυσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος περιέγραψε την τρέχουσα πολιτική ως «καραντίνα πετρελαίου» και όχι ως βήμα προς ομαλοποίηση.

Όπως ανέφερε, ο αποκλεισμός της ναυτιλιακής δραστηριότητας δεξαμενόπλοιων συνιστά ισχυρό μοχλό πίεσης που θα διατηρηθεί έως ότου υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές, τόσο στη λειτουργία της πετρελαϊκής βιομηχανίας όσο και στην αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το Reuters, λιμενικές αρχές στη Βενεζουέλα δεν έχουν λάβει αιτήματα απόπλου από δεξαμενόπλοια που ολοκλήρωσαν φόρτωση, ενώ τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν είτε παραμονή στα λιμάνια είτε αναχωρήσεις χωρίς φορτίο.

Ακόμη και δεξαμενόπλοια συνδεδεμένα με την Chevron, τα οποία λειτουργούσαν υπό ειδική αμερικανική άδεια, έχουν σταματήσει να κινούνται.

Η TankerTrackers.com ανέφερε ότι στο Jose, το μεγαλύτερο τερματικό αργού της χώρας, δεν πραγματοποιείται καμία φόρτωση.

Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει περαιτέρω την κρατική πετρελαϊκή PDVSA. Με τις δεξαμενές αποθήκευσης να προσεγγίζουν κορεσμό, η εταιρεία προχωρά σε περικοπές παραγωγής.

Σύμφωνα με το Bloomberg, εξετάζεται μείωση περίπου 15% της συνολικής παραγωγής των 1,1 εκατ. βαρελιών ημερησίως, με τις μεγαλύτερες περικοπές να καταγράφονται στη ζώνη του Orinoco.

Στη θάλασσα, η αυστηροποίηση της επιβολής είναι πλέον ορατή. Το VLCC Thousand Sunny, κινεζικών συμφερόντων, άλλαξε πορεία αποφεύγοντας τη Βενεζουέλα και κατευθύνεται προς τη Νιγηρία, ενώ σειρά άλλων δεξαμενόπλοιων παραμένει αγκυροβολημένη, αντανακλώντας τον αυξημένο φόβο κατασχέσεων και αναδρομικών κυρώσεων.

Αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τον αντίκτυπο στους ναύλους. Η σκανδιναβική τράπεζα SEB εκτιμά ότι βραχυπρόθεσμα η επίδραση στην «συμμορφούμενη» αγορά δεξαμενόπλοιων θα είναι περιορισμένη, καθώς το εμπάργκο παραμένει.

Αντίθετα, η Kpler επισημαίνει ότι η εντατικοποίηση της επιβολής και η νομική αβεβαιότητα καθιστούν πλέον τη ναυτιλιακή επιτήρηση τον βασικό περιοριστικό παράγοντα των εξαγωγών, με τις ροές βενεζουελανικού αργού να παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες.