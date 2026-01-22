ΥΠΕΞ Γροιλανδίας για Νταβός: Θετικές οι εξελίξεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη συνέχιση ενός ειρηνικού και συνεργατικού διαλόγου, με πλήρη σεβασμό στο σύνταγμα της χώρας, το διεθνές δίκαιο και την αυτοδιάθεση του λαού της Γροιλανδίας. Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας χαρακτήρισε «θετικά τα νέα από το Νταβός».

Όπως τόνισε, η εθνική κυριαρχία παραμένει «κόκκινη γραμμή» σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις, ενώ η χώρα εξακολουθεί να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την κατάσταση ασφαλείας στην Αρκτική.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Γροιλανδία επιλέγει να παραμείνει ως τμήμα του Βασιλείου της Δανίας, διατηρώντας σταθερές σχέσεις με τη μητρική χώρα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις που αφορούν τη Γροιλανδία έχουν ευρύτερη σημασία για την παγκόσμια τάξη και τη στρατηγική θέση της Αρκτικής.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ, χαρακτήρισε θετικές τις πρόσφατες εξελίξεις που σημειώθηκαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένει αβεβαιότητα.

Την Τετάρτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε τις απειλές για επιβολή δασμών και απέκλεισε τη χρήση βίας για την απόκτηση του νησιού, το οποίο αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας.

Στην ανακοίνωσή της, η Μότζφελντ τόνισε ότι εκείνη και ο Δανός Υπουργός Άμυνας, Τροελς Λουντ Πόουλσεν, συναντήθηκαν τη Δευτέρα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για να θέσουν με σαφήνεια τις «κόκκινες γραμμές» τους, επισημαίνοντας ότι η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η αυτοδιάθεση της Γροιλανδίας δεν υπόκεινται σε διαπραγμάτευση.

Η υπουργός πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δεν ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να διαπραγματευτεί για λογαριασμό της, αλλά εκείνος μετέφερε τις θέσεις και τις «κόκκινες γραμμές» απευθείας στον Πρόεδρο Τραμπ.

«Από την πλευρά μου, πρόκειται για θετικά νέα από το Νταβός», κατέληξε η Βίβιαν Μότζφελντ, εκφράζοντας ικανοποίηση για την εξέλιξη της επικοινωνίας με τις ΗΠΑ.