Bloomberg: 50%-50% η παραμονή Στάρμερ στην πρωθυπουργία
09:59 - 09 Φεβ 2026

Bloomberg: 50%-50% η παραμονή Στάρμερ στην πρωθυπουργία

Reporter.gr Newsroom
Σε τεντωμένο σχοινί η πολιτική ζωή της Βρετανίας, καθώς τρίζει η καρέκλα του Κιρ Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός καλείται να διαχειριστεί μία ακόμα κρίση, μετά την παραίτηση του στενότερου συνεργάτη του εξαιτίας της αποκάλυψης των σχέσεων ανάμεσα στον πρώην πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον Πίτερ Μάντελσον και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Μόργκαν Μακσουίνι παραιτήθηκε από τη θέση του προσωπάρχη του πρωθυπουργού την Κυριακή, αναλαμβάνοντας "την πλήρη ευθύνη" για τον διορισμό του Μάντελον, στέλεχος των Εργατικών, στην πρεσβεία στις ΗΠΑ, παρά τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Bloomberg, τόσο οι σύμμαχοι όσο και οι αντίπαλοι του Στάρμερ σημειώνουν με νόημα ότι ο άνθρωπος που όντως διόρισε τον Μάντελσον παραμένει στη θέση του.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, η Ντάουνινγκ Στριτ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο οι υπουργοί του Στάρμερ να ζητήσουν ιδιωτικά από τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί ή να απειλήσουν με παραίτηση αν δεν το κάνει.

Μάλιστα, σύμβουλος ενός υπουργού ανέφερε ότι οι πιθανότητες να παραμείνει ο Στάρμερ στη θέση του μέχρι το τέλος της εβδομάδας ήταν "50-50".

