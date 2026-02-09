Ανοίγει ο Εξωδικαστικός για τα μεγάλα χρέη στους δήμους - Φρένο στις κατασχέσεις

Συγκεκριμένα με σχετική εγκύκλιο, που κοινοποίησε στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιείται το άρθρο 35 του νόμου 5270/2026. Έτσι, με την εκκίνηση διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης "παγώνουν" κατασχέσεις για χρέη προς Δήμους και νομικά πρόσωπα τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμη και όταν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης έχουν ήδη ξεκινήσει.

’Ετσι, χιλιάδες πολίτες, που υπολογίζεται ότι χρωστάνε πάνω από 3,5 δισ ευρώ στους δήμους, μπορούν, με τη σχετική διευθέτηση, να διασώσουν περιουσιακά τους στοιχεία.

Η εγκύκλιος

Αναλυτικά σύμφωνα με την ειδική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, για κάθε είδους οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ο οφειλέτης δικαιούται να υπαχθεί, με αίτησή του, στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Σε αυτήν την περίπτωση, το χρέος ως σύνολο απαιτήσεων (αρχικού οφειλόμενου ποσού, τυχόν προστίμων και προσαυξήσεων) βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση.

Σημαντικό σημείο

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οφειλές του προηγούμενου εδαφίου λογίζονται ως οφειλές προς το Δημόσιο αποκλειστικά για τον σκοπό ρύθμισής τους στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού. Στις περιπτώσεις επιτυχούς προόδου του μηχανισμού και είσπραξης οφειλομένων, η Α.Α.Δ.Ε. παρακρατά ποσοστό 5% αυτών και αποδίδει τα υπόλοιπα εισπραχθέντα στον δικαιούχο, δήμο ή νομικό πρόσωπο, εντός 60 ημερών από την είσπραξή τους.

Περιπτώσεις εκκίνησης κατάσχεσης

Αν για τις παραπάνω οφειλές έχουν επιβληθεί από τον δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικά μέτρα, αυτά δεν εμποδίζουν την υποβολή της αίτησης περί της αναστολής τους και οι δυνάμει αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις σχετικά με την αναστολή τους από τη Φορολογική Διοίκηση, μετά την οριστική υποβολή αίτησης για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό, ισχύουν και για τον δικαιούχο δήμο ή νομικό πρόσωπο δήμου.

Με τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης της οφειλής, αίρονται τα ήδη ληφθέντα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή μέτρα διασφάλισης.

Επίσης, αν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης, ο δήμος προβαίνει στην άμεση λήψη αναγκαστικών και διασφαλιστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής. Αν γίνει επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης από τρίτο, ο δήμος ή το νομικό του πρόσωπο αναγγέλλονται ως δανειστές.