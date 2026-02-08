ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βρετανία: Παραίτηση–βόμβα στο επιτελείο Στάρμερ μετά τις αποκαλύψεις για Έπσταϊν και τον διορισμό Μάντελσον
Ειδήσεις
18:00 - 08 Φεβ 2026

Βρετανία: Παραίτηση–βόμβα στο επιτελείο Στάρμερ μετά τις αποκαλύψεις για Έπσταϊν και τον διορισμό Μάντελσον

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο επικεφαλής του επιτελείου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι, υπέβαλε την παραίτησή του την Κυριακή, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις γνωστές διασυνδέσεις του τελευταίου με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε δήλωσή του, ο ΜακΣουίνι ανέφερε ότι ήταν εκείνος που εισηγήθηκε στον Στάρμερ τον διορισμό του 72χρονου Μάντελσον στο σημαντικότερο διπλωματικό πόστο της χώρας το 2024, τονίζοντας πως η απόφαση αυτή αποδείχθηκε λανθασμένη.

«Η απόφαση να διοριστεί ο Πίτερ Μάντελσον ήταν λάθος. Έχει πλήξει το κόμμα μας, τη χώρα μας και την ίδια την εμπιστοσύνη στην πολιτική», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Όταν ρωτήθηκα, συμβούλευσα τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στον διορισμό και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη αυτής της συμβουλής».

Ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο έντονης πολιτικής θύελλας, με σοβαρά ερωτήματα να τίθενται για την κρίση και την πολιτική του διορατικότητα. Η κρίση πυροδοτήθηκε από νεοδημοσιευμένα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνονται σε εκτεταμένο αρχείο υποθέσεων του Τζέφρι Έπσταϊν που δόθηκε στη δημοσιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, ο Μάντελσον φέρεται να είχε αποστείλει πληροφορίες ευαίσθητες για τις αγορές στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν, την περίοδο που διατελούσε υπουργός Επιχειρήσεων της βρετανικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Η κυβέρνηση Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα εσωτερική αλληλογραφία και σχετικά έγγραφα που αφορούν τον διορισμό Μάντελσον, υποστηρίζοντας ότι από αυτά θα προκύπτει πως ο ίδιος παραπλάνησε τους αρμόδιους αξιωματούχους.

Ο Πίτερ Μάντελσον, ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, πρώην υπουργός και διπλωμάτης, δεν έχει συλληφθεί ούτε του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ωστόσο, αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου πραγματοποίησαν έρευνες την Παρασκευή στην κατοικία του στο Λονδίνο, καθώς και σε δεύτερο ακίνητο που συνδέεται με τον ίδιο. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η έρευνα είναι σύνθετη και θα απαιτήσει εκτεταμένη συλλογή και ανάλυση στοιχείων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στάρμερ είχε απομακρύνει τον Μάντελσον από τη θέση του πρέσβη ήδη από τον Σεπτέμβριο, μετά τις πρώτες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν. Ωστόσο, επικριτές του πρωθυπουργού υποστηρίζουν ότι τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης φέρνουν ξανά στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για την αρχική επιλογή του, υποστηρίζοντας πως «θα έπρεπε να γνωρίζει» και να μην είχε προχωρήσει ποτέ στον επίμαχο διορισμό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπανδρέου: Διαψεύδει κατηγορηματικά συνδέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Πολιτική

Παπανδρέου: Διαψεύδει κατηγορηματικά συνδέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η επόμενη μέρα της Ουκρανίας: Οι «καυτές πατάτες» του δημογραφικού και της οικονομίας
Ειδήσεις

Η επόμενη μέρα της Ουκρανίας: Οι «καυτές πατάτες» του δημογραφικού και της οικονομίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ
Ομόλογα

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ
Ειδήσεις

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις
Ειδήσεις

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Παραίτηση «βόμβα» στις ΗΠΑ: Αποχωρεί ο αρχηγός της Συνοριοφυλακής Μάικλ Μπανκς
Ειδήσεις

Παραίτηση «βόμβα» στις ΗΠΑ: Αποχωρεί ο αρχηγός της Συνοριοφυλακής Μάικλ Μπανκς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και απόκτηση των φρεγατών Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ