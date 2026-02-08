Βρετανία: Παραίτηση–βόμβα στο επιτελείο Στάρμερ μετά τις αποκαλύψεις για Έπσταϊν και τον διορισμό Μάντελσον

Ο επικεφαλής του επιτελείου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι, υπέβαλε την παραίτησή του την Κυριακή, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις γνωστές διασυνδέσεις του τελευταίου με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε δήλωσή του, ο ΜακΣουίνι ανέφερε ότι ήταν εκείνος που εισηγήθηκε στον Στάρμερ τον διορισμό του 72χρονου Μάντελσον στο σημαντικότερο διπλωματικό πόστο της χώρας το 2024, τονίζοντας πως η απόφαση αυτή αποδείχθηκε λανθασμένη.

«Η απόφαση να διοριστεί ο Πίτερ Μάντελσον ήταν λάθος. Έχει πλήξει το κόμμα μας, τη χώρα μας και την ίδια την εμπιστοσύνη στην πολιτική», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Όταν ρωτήθηκα, συμβούλευσα τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει στον διορισμό και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη αυτής της συμβουλής».

Ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο έντονης πολιτικής θύελλας, με σοβαρά ερωτήματα να τίθενται για την κρίση και την πολιτική του διορατικότητα. Η κρίση πυροδοτήθηκε από νεοδημοσιευμένα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνονται σε εκτεταμένο αρχείο υποθέσεων του Τζέφρι Έπσταϊν που δόθηκε στη δημοσιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, ο Μάντελσον φέρεται να είχε αποστείλει πληροφορίες ευαίσθητες για τις αγορές στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν, την περίοδο που διατελούσε υπουργός Επιχειρήσεων της βρετανικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Η κυβέρνηση Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα εσωτερική αλληλογραφία και σχετικά έγγραφα που αφορούν τον διορισμό Μάντελσον, υποστηρίζοντας ότι από αυτά θα προκύπτει πως ο ίδιος παραπλάνησε τους αρμόδιους αξιωματούχους.

Ο Πίτερ Μάντελσον, ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, πρώην υπουργός και διπλωμάτης, δεν έχει συλληφθεί ούτε του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ωστόσο, αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου πραγματοποίησαν έρευνες την Παρασκευή στην κατοικία του στο Λονδίνο, καθώς και σε δεύτερο ακίνητο που συνδέεται με τον ίδιο. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η έρευνα είναι σύνθετη και θα απαιτήσει εκτεταμένη συλλογή και ανάλυση στοιχείων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στάρμερ είχε απομακρύνει τον Μάντελσον από τη θέση του πρέσβη ήδη από τον Σεπτέμβριο, μετά τις πρώτες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν. Ωστόσο, επικριτές του πρωθυπουργού υποστηρίζουν ότι τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης φέρνουν ξανά στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα για την αρχική επιλογή του, υποστηρίζοντας πως «θα έπρεπε να γνωρίζει» και να μην είχε προχωρήσει ποτέ στον επίμαχο διορισμό.