ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρεκόρ λόγω εκλογών: Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 57.000 μονάδες
Χρηματιστήρια
08:08 - 09 Φεβ 2026

Ρεκόρ λόγω εκλογών: Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 57.000 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ιαπωνικές μετοχές σημείωσαν άνοδο σε ιστορικά υψηλά τη Δευτέρα, μετά την εκλογική νίκη-ορόσημο της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι.

Το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα εξασφάλισε την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων στην κάτω βουλή των 465 εδρών και οι αγορές υποδέχθηκαν θερμά την είδηση.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 5,6% στις 57.337 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο άνω του 3%, σημειώνοντας επίσης ιστορικό υψηλό.

Η νίκη της Τακαΐτσι θα μπορούσε να είναι το «καλύτερο αποτέλεσμα» για τις αγορές μεσοπρόθεσμα, καθώς οι στρατηγικές επενδύσεις και η φορολογική μεταρρύθμιση ενισχύουν τις μετοχές, δήλωσε η Σρι Κοτσουγκοβιντάν, ανώτερη οικονομολόγος έρευνας στην Aberdeen Investments.

Οι ιαπωνικές μετοχές έχουν φτάσει σε αρκετά υψηλά τους τελευταίους μήνες, λόγω του λεγόμενου «Takaichi trade», καθώς οι αγορές αναμένουν ότι οι οικονομικές πολιτικές της πρωθυπουργού - που θεωρούνται ως συνέχιση της Abenomics με επίκεντρο την ανάπτυξη - θα ενισχύσουν τις μετοχές, ενώ παράλληλα θα αποδυναμώσουν το γιεν, καθώς πιέζει για μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική και υψηλότερες κρατικές δαπάνες.

Ο τομέας των ακινήτων ηγήθηκε των κερδών του Nikkei, με άνοδο άνω του 7%, ακολουθούμενος από τους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της βιομηχανίας.

Η ιαπωνική εταιρεία διαδικτύου CyberAgent Inc ήταν η περισσότερο κερδισμένη μετοχή, με άνοδο άνω του 16%. Ο κατασκευαστής εξοπλισμού ημιαγωγών Advantest σημείωσε άνοδο άνω του 12%, ακολουθούμενη από τη Sumitomo Electric Industries, η οποία κατέγραψε κέρδη άνω του 11%.

Το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε στα 156,88 έναντι του δολαρίου. Οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,274%, ενώ οι αποδόσεις των 20ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων πρόσθεσαν περίπου 3 μονάδες βάσης στο 3,158%.

Άλλες ασιατικές αγορές επίσης σημείωσαν άνοδο, με τον Kospi της Νότιας Κορέας να σημειώνει άνοδο 4,15%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης πρόσθεσε 2,97%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 1,65% στις αρχές των συναλλαγών.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,5%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας σημείωσε άνοδο 0,9%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πορτογαλία: Άνετη νίκη για τον σοσιαλιστή, Σεγκούρο, στις προεδρικές εκλογές
Ειδήσεις

Πορτογαλία: Άνετη νίκη για τον σοσιαλιστή, Σεγκούρο, στις προεδρικές εκλογές

Στο ντέρμπι των «αιωνίων» η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Ειδήσεις

Στο ντέρμπι των «αιωνίων» η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ

ΕΥΔΑΠ: Ο αγωγός της Αίγινας δεν εμπίπτει στην ευθύνη μας – Συνδράμαμε στην λύση του προβλήματος
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΕΥΔΑΠ: Ο αγωγός της Αίγινας δεν εμπίπτει στην ευθύνη μας – Συνδράμαμε στην λύση του προβλήματος

Γάζα: Πρόσκληση προς την Ελλάδα για το Συμβούλιο Ειρήνης – Ανοιχτή η απόφαση
Πολιτική

Γάζα: Πρόσκληση προς την Ελλάδα για το Συμβούλιο Ειρήνης – Ανοιχτή η απόφαση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός
Πολιτική

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία
Αναλύσεις

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας
Ειδήσεις

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη
Ανεμοδείκτης

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ