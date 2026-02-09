Έρχεται διαγωνισμός υποπαραχώρησης της Βλύχας του λιμένα Ελευσίνας
Ναυτιλία
08:14 - 09 Φεβ 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Σε φάση προετοιμασίας για την αξιοποίηση τμήματος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας εισέρχεται το Υπερταμείο, με κεντρικό άξονα την υποπαραχώρηση έκτασης της χερσαίας ζώνης στη θέση Βλύχα. 

Η διαδικασία εντάσσεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη περιφερειακών λιμενικών υποδομών και προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού, η έναρξη του οποίου τοποθετείται χρονικά εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Το μοντέλο αξιοποίησης αναμένεται να ακολουθήσει την προσέγγιση που εφαρμόστηκε στον εμπορικό λιμένα «Φίλιππος Β» της Καβάλας.

Στους βασικούς όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας προβλέπεται η δυνατότητα του επενδυτή να αξιοποιήσει και όμορες εκτάσεις που διαθέτει πλησίον της λιμενικής ζώνης, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για τη λειτουργική ανάπτυξη δραστηριοτήτων logistics, εμπορίου και διαμετακόμισης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου, ο οποίος θα υποστηρίξει τον σχεδιασμό και την ωρίμανση της επένδυσης.

Η περιοχή της Βλύχας βρίσκεται δυτικά του κεντρικού λιμένα της Ελευσίνας, στη Δυτική Αττική, και διαχρονικά χρησιμοποιείται ως φυσικός όρμος αγκυροβολίας. Στο παρελθόν είχε εξεταστεί και ως πιθανή θέση μετεγκατάστασης του εμπορικού λιμένα, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική της σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη της λιμενικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελευσίνα εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένο, καθώς η λιμενική υποδομή συνδέεται με ευρύτερα σχέδια ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας, της ναυπηγικής βιομηχανίας και της εφοδιαστικής.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατες κυβερνητικές πρωτοβουλίες προβλέπουν τη διεύρυνση δραστηριοτήτων επιχειρηματικών σχημάτων που ήδη δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ώστε να καλύπτουν πέραν της ναυπηγικής και πεδία όπως το εμπόριο, οι λιμενικές υπηρεσίες, η διαμετακόμιση και οι ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, εξετάζονται συνεργασίες με διεθνείς επενδυτικούς φορείς που ενδιαφέρονται για συμμετοχή τόσο στον επικείμενο διαγωνισμό όσο και σε ευρύτερα έργα logistics.

Την ίδια περίοδο, το Υπερταμείο προχωρά σε συνολικότερο σχεδιασμό για το χαρτοφυλάκιο λιμένων και μαρινών που διαχειρίζεται. Στόχος είναι οι επόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες να συνοδεύονται από πιο δεσμευτικά επενδυτικά σχέδια, με σαφείς αναπτυξιακές υποχρεώσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία επιλογής Συμβούλου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, με αποστολή την αποτύπωση των δυνατοτήτων και αδυναμιών κάθε λιμενικής υποδομής και την εκπόνηση ενιαίας στρατηγικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του ίδιου σχεδιασμού αναμένεται να εκπονηθούν επιχειρησιακά σχέδια για τα λιμάνια Καβάλας, Κέρκυρας, Ραφήνας, Ελευσίνας και Πάτρας. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης των περιφερειακών λιμένων και ενίσχυσης του ρόλου τους στη μεταφορά φορτίων, τη διασύνδεση των μεταφορικών δικτύων και την υποστήριξη της εθνικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

