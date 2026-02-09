Ιράν: Έτοιμο να «αραιώσει» το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων από τις ΗΠΑ

Την πρόθεση του Ιράν να προχωρήσει σε αραίωση του ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού εξέφρασε σήμερα ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Μοχάμαντ Εσλάμι, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση την άρση «όλων των κυρώσεων» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, ο Εσλάμι, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα αραίωσης ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, δήλωσε ότι μια τέτοια κίνηση εξαρτάται άμεσα από την πλήρη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα. Το Irna δεν διευκρίνισε αν η δήλωση αφορά το σύνολο των διεθνών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν ή αποκλειστικά εκείνες που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο του 2025, η Τεχεράνη εμπλούτιζε ουράνιο σε ποσοστό 60%, επίπεδο που υπερβαίνει κατά πολύ το όριο του 3,67% που προβλεπόταν από τη διεθνή πυρηνική συμφωνία του 2015, η οποία σήμερα παραμένει ανενεργή.

Η ενδεχόμενη αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκεται στο ιρανικό απόθεμα θα οδηγούσε σε μείωση του ποσοστού εμπλουτισμού, κίνηση που συνδέεται άμεσα με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Την ίδια ημέρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κάλεσε τον ιρανικό λαό να επιδείξει «ανθεκτικότητα», με αφορμή την επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης, εν μέσω αυξημένων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Από το 1979, οι ξένες δυνάμεις επιδίωκαν πάντα να επαναφέρουν την προηγούμενη κατάσταση», δήλωσε ο Χαμενεΐ, αναφερόμενος στην περίοδο διακυβέρνησης του σάχη Παχλαβί, στενού συμμάχου των ΗΠΑ, ο οποίος ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η δύναμη ενός έθνους δεν βρίσκεται τόσο στους πυραύλους και τα αεροσκάφη του, όσο στη βούληση και την ανθεκτικότητα του λαού του», καλώντας τους Ιρανούς «να τη δείξουν ξανά και να ανατρέψουν τα σχέδια του εχθρού».

Στο διπλωματικό πεδίο, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, παραδέχθηκε ότι παρά την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν, εξακολουθεί να υφίσταται «βαθιά δυσπιστία» ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Επιδιώκουμε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε αποτέλεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι και η άλλη πλευρά θα επιδείξει την ίδια σοβαρότητα και ετοιμότητα για εποικοδομητικό διάλογο», δήλωσε ο Αραγτσί κατά τη διάρκεια συνάντησής του με πρεσβευτές στην Τεχεράνη. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «δυστυχώς, παραμένει μια βαθιά δυσπιστία, λόγω της συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία χρόνια».