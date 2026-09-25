Η ΑΑΔΕ βάζει «ραντάρ» στον αέρα για στοχευμένους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους

Η κίνηση εντάσσεται στη νέα επιχειρησιακή στρατηγική της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία επενδύει ολοένα περισσότερο στη διασταύρωση δεδομένων από διαφορετικές πηγές και στην αυτοματοποιημένη ανάλυση κινδύνου.

Δεν αρκεί πλέον τι δηλώνεται στην Εφορία. Η εικόνα συμπληρώνεται από τραπεζικές συναλλαγές, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ακίνητα, ψηφιακές πληρωμές και, πλέον, από δεδομένα που αφορούν την πραγματική κίνηση αεροσκαφών και πλοίων. Το νέο εργαλείο έρχεται, ουσιαστικά, να προσθέσει ακόμη ένα κομμάτι σε αυτό το ψηφιακό «παζλ».

Συνδρομή 5.580 ευρώ για το νέο σύστημα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε ετήσια συνδρομή, συνολικού κόστους 5.580 ευρώ με ΦΠΑ, για πλατφόρμα παρακολούθησης αεροσκαφών, καθώς και για γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης (GIS).

Οι δύο ψηφιακές υποδομές προορίζονται για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Κεντρικού Θαλάμου Επιχειρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ).

Η πρώτη πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και θα παρέχει ζωντανή εικόνα για τις κινήσεις των αεροσκαφών.

Ζωντανή εικόνα από τις πτήσεις

Το βασικό πλεονέκτημα του νέου συστήματος είναι η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα μπορούν να έχουν εικόνα για την κίνηση αεροσκαφών τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός ελληνικής επικράτειας, εντοπίζοντας δραστηριότητες που μπορεί να παρουσιάζουν ελεγκτικό ενδιαφέρον.

Η πλατφόρμα δεν σημαίνει ότι κάθε πτήση θα οδηγεί αυτομάτως σε έλεγχο. Η λογική είναι διαφορετική: τα δεδομένα των πτήσεων λειτουργούν ως ένα ακόμη φίλτρο κινδύνου.

Μια συγκεκριμένη κίνηση, μια σειρά επαναλαμβανόμενων πτήσεων ή ένα μοτίβο δραστηριότητας μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για περαιτέρω διασταυρώσεις, εφόσον προκύπτουν ενδείξεις που χρήζουν διερεύνησης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν να κατευθύνουν τους διαθέσιμους πόρους σε υποθέσεις που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τους φορολογούμενους.

Ο ψηφιακός χάρτης των ελέγχων

Το δεύτερο σκέλος της νέας υποδομής αφορά τη γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης GIS. Η πλατφόρμα θα δημιουργήσει ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο θα καταγράφονται και θα απεικονίζονται οι επιχειρησιακές δράσεις της ΔΕΟΣ, ενώ παράλληλα θα μπορούν να συνδυάζονται δεδομένα από διαφορετικές πηγές.

Στην πράξη, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να δημιουργήσει έναν ψηφιακό «χάρτη» των ελέγχων και των δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αποτυπώνονται οι πληροφορίες στον χάρτη, αλλά να μπορούν να συσχετίζονται μεταξύ τους και να αξιοποιούνται για την ανάλυση κινδύνου.Στο σύστημα προβλέπεται να ενταχθούν τεχνητή νοημοσύνη, drones και προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δικτύων κινδύνου.

Έτσι, διαφορετικά δεδομένα μπορούν να αξιολογούνται συνδυαστικά, με στόχο να εντοπίζονται σχέσεις, επαναλαμβανόμενα μοτίβα και σημεία αυξημένου ελεγκτικού ενδιαφέροντος.

Από τα πλοία στα αεροσκάφη

Η στροφή στον αέρα δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση.Έρχεται ως συνέχεια της προσπάθειας της ΑΑΔΕ να αποκτήσει σε πραγματικό χρόνο εικόνα και για τη δραστηριότητα στη θάλασσα.

Περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, η φορολογική και τελωνειακή διοίκηση είχε προχωρήσει στην αξιοποίηση της πλατφόρμας MarineTraffic Enterprise Plan, αποκτώντας πρόσβαση σε εξειδικευμένα δεδομένα για την κίνηση πλοίων.

Η πλατφόρμα βασίζεται στην τεχνολογία AIS (Automatic Identification System) και συνδυάζει δεδομένα από επίγειους σταθμούς, δορυφορική κάλυψη και roaming.

Μπορεί να παρακολουθεί έως και 240.000 σκάφη, παρέχοντας εικόνα για τη ναυτιλιακή δραστηριότητα ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές.

Για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στη θέση ενός πλοίου. Η πορεία του, η ταχύτητα, το βύθισμα, το ιστορικό των δρομολογίων, τα στοιχεία ιδιοκτησίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να συνδυαστούν και να αποτελέσουν βάση για την αξιολόγηση του ελεγκτικού κινδύνου.

Πέντε χρόνια πίσω το ιστορικό των πλοίων

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα αναδρομικής αναζήτησης.Η πλατφόρμα παρέχει ιστορικό κινήσεων έως και πέντε ετών, επιτρέποντας στους ελεγκτές να ανατρέχουν σε προηγούμενα δρομολόγια και να αναζητούν επαναλαμβανόμενες ή ασυνήθιστες συμπεριφορές.

Παράλληλα, έως και τρεις χρήστες της ΑΑΔΕ, με ατομικά διαπιστευτήρια, μπορούν να έχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα για τη θέση, την πορεία και την ταχύτητα ενός πλοίου, καθώς και για τους λιμένες στους οποίους έχει καταπλεύσει ή από τους οποίους έχει αποπλεύσει.

Το σύστημα επιτρέπει ακόμη τη δημιουργία ειδικών ζωνών παρακολούθησης. Πρόκειται για περιοχές στις οποίες οι ελεγκτικές υπηρεσίες επιθυμούν αυξημένη εποπτεία.

Μεταβολές σε παραμέτρους όπως η ταχύτητα, το βύθισμα ή ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης μπορούν να ενεργοποιούν ειδοποιήσεις, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν άμεσα κινήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Από την πληροφορία στην επιχειρησιακή εικόνα

Η στρατηγική της ΑΑΔΕ εξελίσσεται, έτσι, από την απλή συλλογή πληροφοριών στη δημιουργία μιας ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας.Πλοία και αεροσκάφη, οικονομικές συναλλαγές, ακίνητα, ηλεκτρονικά τιμολόγια και ψηφιακές πληρωμές μπορούν να αποτελέσουν διαφορετικές «ψηφίδες» στην ίδια εικόνα.

Το ζητούμενο για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι πλέον η μεταξύ τους σύνδεση.Με τη χρήση εργαλείων γεωχωρικής ανάλυσης, τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος των ελέγχων από την εκ των υστέρων αναζήτηση στοιχείων στην έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων.