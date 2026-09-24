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Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της αποψινής ομιλίας του
Πολιτική
19:27 - 24 Σεπ 2026

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της αποψινής ομιλίας του

Reporter.gr Newsroom
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Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα απευθυνθεί απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ομιλία του να είναι προγραμματισμένη για τη 1:30 ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει ότι ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα πρέπει να συνεχιστεί, με βασική προϋπόθεση τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Αναμένεται να επισημάνει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) συνιστά το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μίας μακροχρόνιας διαφοράς που αναγνωρίζει η ελληνική πλευρά μεταξύ των δύο χωρών, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα υπογραμμίσει ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να προχωρά παράλληλα με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση δικαιωμάτων που προβλέπονται από το Διεθνές Δίκαιο.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει και στο Κυπριακό. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να σημειώσει ότι, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και ενώ συνεχίζεται η κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ, αλλά και για την εφαρμογή των ίδιων των αποφάσεων του Οργανισμού.

Παράλληλα, αναμένεται να εκφράσει τη στήριξη της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με τελικό στόχο την επανένωση της Κύπρου.

«Πυλώνας σταθερότητας» η Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει, επίσης, τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ως γέφυρας μεταξύ της Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να δώσει έμφαση σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ενέργεια και τη δημιουργία νέων υποδομών διασυνδεσιμότητας. Παράλληλα, θα αναφερθεί στις εξελίξεις στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, τη Λιβύη, την Ουκρανία και το Σουδάν.

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία αναμένεται να έχει και η πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η εξέλιξη των μεταρρυθμίσεων. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει την ελληνική οικονομική πορεία ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η οικονομική ανθεκτικότητα μπορεί να ενισχύσει τη διεθνή θέση μιας χώρας.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να αναφερθεί στην ανάπτυξη, στην προσέλκυση επενδύσεων, στις δημοσιονομικές επιδόσεις, στη μείωση του δημόσιου χρέους και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Παράλληλα, θα συνδέσει την οικονομική ισχύ με την άμυνα και την ασφάλεια, αναδεικνύοντας τη σημασία της οικονομικής βάσης για την ενίσχυση της συνολικής θέσης της χώρας.

Κίνδυνοι από την τεχνητή νοημοσύνη

Μεγάλο μέρος της ομιλίας του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αφιερώσει ο πρωθυπουργός και στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να προειδοποιήσει ότι η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί κινδύνους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά μέσω της εθελοντικής αυτορρύθμισης των ίδιων των εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να θέσει στο επίκεντρο την ανάγκη θέσπισης ενός ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου.

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει στις ΗΠΑ, όπου αναπτύσσονται τα κορυφαία μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, καλώντας τες να αναλάβουν την ευθύνη που, όπως αναμένεται να υποστηρίξει, αντιστοιχεί στον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, θα επισημάνει ότι η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και την Κίνα, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά το σύνολο της ανθρωπότητας.

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