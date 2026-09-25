Κατέρρευσε παλιό κτίριο μετά από έκρηξη στην Πλάκα

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της Παρασκευής (25/9) σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς οικίας στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Πλάκα, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν ελαφρά τραυματία από θραύσματα, αλλά και για εγκλωβισμένο άτομο.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας, ενώ στο σημείο έσπευσαν 16 Πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστό, ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου.

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