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Τουρκικό ενδιαφέρον για το λιμάνι Λαυρίου: «Τα ελληνικά λιμάνια θα πωληθούν στον κατακτητή»
Ναυτιλία
14:13 - 24 Σεπ 2026

Τουρκικό ενδιαφέρον για το λιμάνι Λαυρίου: «Τα ελληνικά λιμάνια θα πωληθούν στον κατακτητή»

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Έντονο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις γύρω από το λιμάνι του Λαυρίου εκδηλώνεται στην Τουρκία, με δύο φιλοκυβερνητικές εφημερίδες να στρέφουν ταυτόχρονα την προσοχή τους στον διαγωνισμό για την απόκτηση του 51% του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου και, κυρίως, στη συμμετοχή της ισραηλινής Israel Shipyards στη διαδικασία.

Το θέμα προβάλλεται σήμερα (24/9) τόσο από την ισλαμιστική φιλοκυβερνητική Yeni Şafak όσο και από την εθνικιστική φιλοκυβερνητική Türkiye, με την πρώτη να επιλέγει τον ιδιαίτερα φορτισμένο τίτλο «Τα ελληνικά λιμάνια θα πωληθούν στον κατακτητή».

Η παράλληλη προβολή του θέματος έχει ενδιαφέρον, καθώς το Λαύριο αντιμετωπίζεται από τον τουρκικό Τύπο όχι απλώς ως ένα ακόμη ελληνικό λιμάνι υπό αξιοποίηση, αλλά μέσα από το πρίσμα της ισραηλινής παρουσίας και των ευρύτερων ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Israel Shipyards, εταιρεία με δραστηριότητα στη ναυπήγηση πολεμικών και περιπολικών σκαφών. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά δημοσιεύματα, στη διαδικασία για το 51% του λιμανιού έχουν απομείνει η Israel Shipyards και η Jet Plan Shipping, ενώ το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα χαρακτηριστικά του Λαυρίου. Η Yeni Şafak επισημαίνει την εγγύτητά του με την Αθήνα και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων στην ακτοπλοΐα, την κρουαζιέρα, τα σκάφη αναψυχής, τη ναυπηγοεπισκευή και τα logistics. Η αναφορά αυτή ουσιαστικά αναδεικνύει τη στρατηγική και εμπορική αξία που αποδίδεται στο λιμάνι.

Παράλληλα, και οι δύο τουρκικές εφημερίδες προβάλλουν τις αντιδράσεις της BDS Greece στη συμμετοχή της Israel Shipyards, μεταφέροντας τα αιτήματα για αποκλεισμό της ισραηλινής εταιρείας από τη διαδικασία, δημοσιοποίηση των όρων και των οικονομικών προσφορών και κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Το στοιχείο, ωστόσο, που παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η ίδια η ένταση με την οποία το θέμα του Λαυρίου εισέρχεται στην τουρκική δημόσια συζήτηση. Η πιθανότητα εισόδου μιας ισραηλινής εταιρείας με σημαντική παρουσία στον αμυντικό και ναυπηγικό τομέα σε ένα ελληνικό λιμάνι της Αττικής είναι αυτή που φαίνεται να ενεργοποιεί κυρίως το ενδιαφέρον των τουρκικών μέσων.

Έτσι, ο διαγωνισμός για το Λαύριο αποκτά στην τουρκική κάλυψη διάσταση που υπερβαίνει την οικονομική αξιοποίηση ενός λιμανιού. Η σύνδεσή του με την Israel Shipyards εντάσσεται σε μια ευρύτερη ανάγνωση των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων και των μεταβαλλόμενων ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που εξηγεί γιατί οι εξελίξεις γύρω από το λιμάνι παρακολουθούνται πλέον τόσο στενά από την άλλη πλευρά του Αιγαίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 16:10
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