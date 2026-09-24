Μητσοτάκης–Νετανιάχου: Άμυνα, ενέργεια και τριμερής με Κύπρο στο επίκεντρο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα (Πέμπτη, 24/9) συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ισραήλ για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή από την Ελλάδα ισραηλινών αμυντικών συστημάτων.

Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην περιοχή, ενώ συζήτησαν επίσης την ενεργειακή συνεργασία και την προώθηση μιας νέας τριμερούς συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή της Κύπρου.

{https://x.com/IsraeliPM/status/2103165449131159801}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlnritcxb2vl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlnqje3tev0x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}