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ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις €2,8 δισ. και νέα αναπτυξιακή δυναμική με ορίζοντα δεκαετίας
ΥΔΡΕΥΣΗ
18:53 - 24 Σεπ 2026

ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις €2,8 δισ. και νέα αναπτυξιακή δυναμική με ορίζοντα δεκαετίας

Reporter.gr Newsroom
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, μέσω τηλεδιάσκεψης, η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΕΥΔΑΠ για το Α΄ εξάμηνο του 2026 σε εκπροσώπους της χρηματιστηριακής αγοράς. Στην ενημέρωση συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χάρης Σαχίνης και ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ. Σπύρος Στάμου.

Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκε η ουσιαστική ενίσχυση της οικονομικής επίδοσης της Εταιρείας, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε €203,2 εκατ., αυξημένο κατά 17,3%, το EBITDA σε €42,6 εκατ., έναντι €10,6 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2025, και τα καθαρά κέρδη σε €17,1 εκατ., έναντι ζημιών €5,6 εκατ. Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές επέστρεψαν σε θετικό έδαφος και ανήλθαν σε €25,2 εκατ., ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε €279,6 εκατ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα, που εκτείνεται και πέραν της δεκαετίας, το οποίο αυξήθηκε από €2,5 δισ. σε €2,8 δισ., κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης του σχεδιασμού για την επόμενη φάση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανανέωση και ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, την ανάπτυξη των έργων της Ανατολικής Αττικής, την ενεργειακή μετάβαση και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των συστημάτων. Οι επενδύσεις του Α΄ εξαμήνου ανήλθαν σε €43,2 εκατ., ενώ η απορρόφηση αυξήθηκε κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι νέες αναπτυξιακές δυνατότητες που δημιουργεί ο Ν. 5325/2026, με τον οποίο διευρύνεται η γεωγραφική και επιχειρησιακή αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ στους τομείς της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της άρδευσης. Ο νόμος προβλέπει διαδικασίες ειδικής διαδοχής, δέουσας επιμέλειας και αποτίμησης των μεταφερόμενων δραστηριοτήτων και υποδομών, καθώς και την κατάρτιση πενταετών επενδυτικών σχεδίων ανά περιοχή.

Παράλληλα, η Εταιρεία συζητά με τη ΡΑΑΕΥ το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ένταξη στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (RAB) των επιλέξιμων υποδομών και επενδύσεων στις νέες περιοχές. Οι σχετικές επενδύσεις και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων και των επιλέξιμων λειτουργικών εξόδων, αναμένεται να ανακτώνται μέσω του Επιτρεπόμενου Εσόδου, το οποίο θα περιλαμβάνει και απόδοση WACC επί της RAB. Η Εταιρεία έχει ξεκινήσει την οργανωτική και επιχειρησιακή προετοιμασία για τη σταδιακή εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Για το υπόλοιπο του 2026, βασικές προτεραιότητες αποτελούν η διατήρηση της ισχυρής οικονομικής επίδοσης, η επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος και η προετοιμασία για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης που απορρέουν από το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Τέλος, ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΥΔΑΠ, στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

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