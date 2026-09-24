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Συνεχίζεται το sell-off στα ομόλογα – Στο 4,41% το ελληνικό 10ετές
Ομόλογα
20:04 - 24 Σεπ 2026

Συνεχίζεται το sell-off στα ομόλογα – Στο 4,41% το ελληνικό 10ετές

Reporter.gr Newsroom
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Οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων συνεχίζουν να ανεβαίνουν, περιορίζοντας τη δυναμική των χρηματιστηρίων σε όλο τον κόσμο.  

Στις ΗΠΑ η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου (Treasury) ανέβηκε στο 5,14%, παραμένοντας κοντά σε νέα υψηλά 19 ετών.

Οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν τις αποδόσεις των ομολόγων τις τελευταίες ώρες, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν δημοσιεύματα σχετικά με πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι, καθώς και τις συζητήσεις για μια σταδιακή συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το συμβόλαιο Brent με τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα, για παράδοση τον Δεκέμβριο, ενισχύεται περίπου 1%, περιορίζοντας τα προηγούμενα κέρδη του και διαπραγματευόμενο κοντά στα 99 δολάρια το βαρέλι.

Σε γενικότερο επίπεδο, οι traders αρχίζουν να ανησυχούν πιο έντονα για το κατά πόσο οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις αποτιμήσεις των μετοχών και να μειώσουν την ελκυστικότητα της κατοχής μετοχών.

Χθες, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της εδώ και 22 χρόνια. Το κόστος δανεισμού στην Ασία και την Ευρώπη αυξάνεται επίσης.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού κρατικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την αγορά της Ευρωζώνης, ενισχύθηκε στο 3,5798%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερα από 17 χρόνια.

«Ο παράγοντας που βρίσκεται οπωσδήποτε πίσω από αυτή την κίνηση είναι η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου», δήλωσε ο Hauke Siemssen, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στην Commerzbank.

Το πετρέλαιο συνέχισε την ανοδική του πορεία, καθώς οι διπλωματικές επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έδειξαν ουσιαστική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου. Ως αποτέλεσμα, η τιμή του Brent ξεπέρασε εκ νέου τα 106 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερων από επτά ημερών.

Ενισχύονται οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις από την ΕΚΤ

Στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων συνέβαλαν και τα ισχυρά οικονομικά δεδομένα. Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία βελτιώθηκε τον Σεπτέμβριο περισσότερο από ό,τι προέβλεπαν οι αναλυτές, προσφέροντας νέες ενδείξεις ότι η οικονομική ανάκαμψη αρχίζει να αποκτά πιο σταθερή βάση στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη έδειξαν επιτάχυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αγορές χρήματος προεξοφλούσαν περίπου 35 μονάδες βάσης νομισματικής σύσφιξης από την ΕΚΤ έως το τέλος του έτους. Αυτό αντιστοιχεί σε τιμολόγηση μιας αύξησης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ αποδίδεται περίπου 40% πιθανότητα και σε δεύτερη αύξηση. Για τους επόμενους 12 μήνες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προεξοφλούσαν συνολικά τέσσερις αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης.

Η Bank of America Global Research αναθεώρησε την εκτίμησή της, προβλέποντας πλέον ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει το επιτόκιο καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο. Προηγουμένως, η αμερικανική τράπεζα εκτιμούσε ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρούσε αμετάβλητα τα επιτόκια έως το τέλος του έτους.

Η απόδοση του διετούς γερμανικού ομολόγου, η οποία επηρεάζεται άμεσα από τις μεταβολές στις προσδοκίες για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, παρέμεινε την Πέμπτη σταθερή στο 3,284%.

Σε υψηλό 18 ετών οι γαλλικές αποδόσεις

Οι πιέσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων είναι εντονότερες στις πιο υπερχρεωμένες οικονομίες της Ευρωζώνης, με τη Γαλλία και την Ιταλία να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνει η Γαλλία, καθώς εισέρχεται σταδιακά στην προεκλογική περίοδο ενόψει του 2027, ενώ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικό πρωτογενές έλλειμμα και δημοσιονομικούς κινδύνους που συνδέονται με τον κατακερματισμό του κοινοβουλίου.

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού κρατικού ομολόγου ανήλθε στο 4,696%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερων από 18 ετών.

Την ίδια στιγμή, η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών 10ετών τίτλων ξεπέρασε τις 111 μονάδες βάσης, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2012. Η διεύρυνση του spread αποτελεί συνήθως ένδειξη ότι οι επενδυτές αποτιμούν υψηλότερο κίνδυνο στην κατοχή γαλλικού κρατικού χρέους σε σύγκριση με το γερμανικό.

Άνοδος των αποδόσεων και στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε απότομα και διαμορφώθηκε στο 4,41%, ενώ το spread έναντι του γερμανικού τίτλου διαμορφώθηκε στις 82 μονάδες βάσης.

Ισχυρές ήταν οι πιέσεις και στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου αυξήθηκε την Τετάρτη έως και κατά 16 μονάδες βάσης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το selloff της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης» το 2025. Την Πέμπτη, η απόδοση συνέχισε να κινείται υψηλότερα, φτάνοντας στο 5,1497%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 20:43
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