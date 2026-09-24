ΗΣΑΠ: Παράταση ωραρίου το Σάββατο (26/9) για τη συναυλία της Άννας Βίσση

Παρατείνεται έως τις 02:10 το ωράριο λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των θεατών που θα παρακολουθήσουν τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες ώρες:

από τον Πειραιά προς την Κηφισιά στις 01:15,

από τον Πειραιά προς την Αττική στις 01:30,

από την Ειρήνη προς την Κηφισιά στις 01:56,

από την Κηφισιά προς τον Πειραιά στις 02:00,

από την Ειρήνη προς τον Πειραιά στις 02:09.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου θα ισχύσει 24ωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ.

Ως εκ τούτου, οι θεατές που θα μετακινηθούν με τη Γραμμή 1 θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη διαδρομή τους μέσω μετεπιβίβασης στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ.