ΗΣΑΠ: Παράταση ωραρίου το Σάββατο (26/9) για τη συναυλία της Άννας Βίσση

Συγκεκριμένα, τα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 θα πραγματοποιηθούν στις ακόλουθες ώρες:
- από τον Πειραιά προς την Κηφισιά στις 01:15,
- από τον Πειραιά προς την Αττική στις 01:30,
- από την Ειρήνη προς την Κηφισιά στις 01:56,
- από την Κηφισιά προς τον Πειραιά στις 02:00,
- από την Ειρήνη προς τον Πειραιά στις 02:09.
Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου θα ισχύσει 24ωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ.
Ως εκ τούτου, οι θεατές που θα μετακινηθούν με τη Γραμμή 1 θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη διαδρομή τους μέσω μετεπιβίβασης στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ.