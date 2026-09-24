ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Απορροφά την ΑΝΟΞΑΛ με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης αλουμινίου

Στην απορρόφηση της 100% θυγατρικής της ΑΝΟΞΑΛ προχωρά η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, με στόχο την ολοκλήρωση της συγχώνευσης εντός του τέταρτου τριμήνου του 2026 και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στον τομέα της ανακύκλωσης και αξιοποίησης δευτερογενούς αλουμινίου.

Αναλυτικά:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και της κατά 100% θυγατρικής αυτής, μη εισηγμένης εταιρείας «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΑΝΟΞΑΛ»), κατά τις συνεδριάσεις τους, την 21.09.2026, αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΑΝΟΞΑΛ» από την «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ», σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4601/2019, Ν.4548/2018 και Ν.5162/2024, όπως ισχύουν. Προς υλοποίηση της ανωτέρω συγχώνευσης με απορρόφηση, προέβησαν στη σύνταξη σχεδίου συγχώνευσης με ημερομηνία 24.09.2026, το οποίο καταχώρισαν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στις 24.09.2026. Ο εταιρικός μετασχηματισμός εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη

Σχετικά με την Ανοξάλ

Η ΑΝΟΞΑΛ, με έτος ίδρυσης το 1971, δραστηριοποιείται στην κατεργασία και ανακύκλωση σκραπ αλουμινίου για παραγωγή πλακών αλουμινίου για έλαση και μπιγετών αλουμινίου για εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το βιομηχανικό συγκρότημα της εταιρείας περιλαμβάνει μονάδα διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης σκραπ, μονάδα χύτευσης, φούρνο απολακοποίησης (green melter), καθώς και φούρνους τήξης, αναμονής και ομογενοποίησης.

Η ΑΝΟΞΑΛ διαθέτει επαρκείς εκτάσεις, τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την εγκατάσταση πρόσθετης μονάδας ανακύκλωσης αλουμινίου, στοιχείο που δύναται να υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στον τομέα της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης δευτερογενούς αλουμινίου.