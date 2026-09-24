Ευρωαγορές: Νέες πιέσεις από πετρέλαιο, ομόλογα και γεωπολιτική αβεβαιότητα

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το διπλωματικό αδιέξοδο στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, οι προειδοποιήσεις που διατυπώνονται από τον τεχνολογικό κλάδο για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η εκτόξευση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων περιόρισαν την όρεξη των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,55%, κλείνοντας στις 636,43 μονάδες. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε ο τεχνολογικός κλάδος, ενώ οι ενεργειακές μετοχές κινήθηκαν αντίθετα, αποτελώντας το μοναδικό ουσιαστικό αντίβαρο στην πτώση, καθώς ευνοήθηκαν από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, ο γερμανικός DAX έκλεισε με απώλειες 0,57% στις 25.266 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,52% στις 8.081 μονάδες. Η πτώση στη γαλλική αγορά σημειώθηκε παρά το άλμα 15% της Christian Dior, μετά την ανακοίνωση των σχεδίων της οικογένειας Αρνό για αλλαγές στη δομή της LVMH.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,24%, στις 10.679 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε απώλειες 0,85% και διαμορφώθηκε στις 51.543 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 στη Μαδρίτη έκλεισε στις 19.573 μονάδες, μειωμένος κατά 0,30%.

Πιέσεις από τα ομόλογα

Το κλίμα στις χρηματιστηριακές αγορές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού επιβαρύνθηκε από το νέο κύμα selloff στα κρατικά ομόλογα, το οποίο οδήγησε σε σημαντική άνοδο των αποδόσεων.

Στη Wall Street, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων εκτινάχθηκαν εκ νέου σε υψηλά πολλών ετών, με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο από το 2004. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην Ευρώπη, όπου οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων κινήθηκαν έντονα ανοδικά.

Η απόδοση του γερμανικού Bund διαμορφώθηκε κοντά στο 3,5%, ενώ το 10ετές γαλλικό ομόλογο κινήθηκε πάνω από το 4,5%. Στην Ιταλία, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων διαμορφώθηκαν γύρω από το 4,3%.

Σύμφωνα με τον Σάιμον Βίρσμα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην ING, το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης εξελίσσεται πλέον σε σημαντικό παράγοντα πίεσης για τις μετοχές.

Όπως ανέφερε, το βασικό του σενάριο δεν προβλέπει ότι η άνοδος των αποδόσεων θα οδηγήσει σε μια γενικευμένη πτωτική αγορά μετοχών. Ωστόσο, εκτίμησε ότι οι υψηλότερες αποδόσεις είναι πιθανό να περιορίσουν την περαιτέρω διεύρυνση των αποτιμήσεων, καθιστώντας παράλληλα ολοένα πιο κρίσιμη την ενίσχυση των εταιρικών κερδών για τη συνέχιση της ανόδου των αγορών.