Morgan Stanley: «Ψήφος» σε Ιαπωνία και Ευρώπη – Ισχυρά κέρδη βλέπει στις αγορές

Η Morgan Stanley προτρέπει τους επενδυτές να εξετάσουν τις αγορές της Ιαπωνίας και της Ευρώπης, αναζητώντας επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους όπως οι τράπεζες και η άμυνα.

Παρά την αντίληψη ότι οι συγκεκριμένες χρηματιστηριακές αγορές έχουν μείνει πίσω από τις αμερικανικές, καθώς οι επιδόσεις των εταιρικών κερδών συχνά δεν συμβαδίζουν με τις προσδοκίες που αποτυπώνονται στις τιμές των μετοχών, η εικόνα αυτή φαίνεται να αλλάζει, σύμφωνα με τον ανώτερο διαχειριστή χαρτοφυλακίου της Morgan Stanley, Άντριου Σλίμον.

Μιλώντας στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC, ο Σλίμον υπογράμμισε ότι ολοένα και περισσότερες εταιρείες προχωρούν σε ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεών τους για τα κέρδη.

«Βλέπουμε πολλές εταιρείες που αρχίζουν να αναθεωρούν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη και αυτό, πιστεύω, είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά έχει αποδώσει καλά φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην Ευρώπη, σημείωσε ότι η άμυνα αποτελεί έναν από τους κλάδους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, χωρίς όμως να είναι ο μοναδικός. Όπως τόνισε, ιδιαίτερη επίδοση καταγράφει και ο τραπεζικός κλάδος.

«Στην Ευρώπη ο τομέας της άμυνας είναι ένας κλάδος, αλλά δεν είναι ο μόνος. Κοιτάξτε τις τράπεζες· έχουν αποδώσει πολύ, πολύ καλά», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χρηματιστηριακές αποτιμήσεις των μετοχών αρχίζουν να αντανακλούν την υποκείμενη ανάπτυξη που αποτυπώνεται στις ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τα εταιρικά κέρδη.

Ο Σλίμον χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη ως «τη βασική διαφορά μεταξύ του 2026 και των προηγούμενων ετών», εκτιμώντας ότι η αγορά μπορεί να κινηθεί σημαντικά υψηλότερα όταν οι επενδυτές αντιληφθούν την ισχύ των εταιρικών κερδών.

«Πιστεύω ότι η αγορά θα απογειωθεί πραγματικά καθώς οι επενδυτές συνειδητοποιούν ότι η εικόνα των κερδών είναι ισχυρή», σημείωσε.

Η εικόνα στη Wall Street

Σε ό,τι αφορά τις αμερικανικές αγορές, ο Σλίμον αναφέρθηκε και στις ανησυχίες που προκαλεί το περιορισμένο εύρος της ανόδου. Πρόκειται για την κατάσταση κατά την οποία ένας μικρός αριθμός μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης οδηγεί τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες υψηλότερα, ενώ η πλειονότητα των υπόλοιπων μετοχών παρουσιάζει χαμηλότερες επιδόσεις ή υποχωρεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, το περιορισμένο εύρος της αγοράς δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη αρνητικό στοιχείο για τις μετοχές.

Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Morgan Stanley σημείωσε επίσης ότι, όταν η Fed προχώρησε πρόσφατα σε αύξηση των επιτοκίων, η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά βρισκόταν περίπου στα ίδια επίπεδα με εκείνα του Μαΐου.

«Έτσι, η αγορά ουσιαστικά παρέμεινε στάσιμη εδώ και λίγο καιρό, και παρ’ όλα αυτά οι αναθεωρήσεις των κερδών συνεχίζουν να αυξάνονται. Γι’ αυτό, λοιπόν, παραμένω αισιόδοξος», κατέληξε.