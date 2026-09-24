Βρετανία: Εγκρίθηκε πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας 88 εκατ. λιρών στη Γάζα

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη (24/9) τη διάθεση πακέτου χρηματοδοτικής στήριξης, ύψους 88 εκατομμυρίων λιρών (116,25 εκατ. δολαρίων), με στόχο την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας και των δράσεων πρώιμης ανάκαμψης στη Γάζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης (FCDO), τα κονδύλια θα κατευθυνθούν στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, στην πρόσβαση σε καθαρό νερό, σε υπηρεσίες αποχέτευσης και υγιεινής, καθώς και στη διαχείριση αποβλήτων. Παράλληλα, η χρηματοδότηση θα στηρίξει δράσεις για την προστασία των πληθυσμών τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη.