Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με πάνω από 30 θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές που έχουν έκθεση στην ελληνική οικονομία και στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα συνολικά κεφάλαια που διαχειρίζονται οι συγκεκριμένοι επενδυτές ξεπερνούν τα 4,5 τρισ. δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ανέδειξε τη σημασία της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, την οποία χαρακτήρισε ως βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία δημοσιονομικών πλεονασμάτων και, κατ’ επέκταση, για την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας έχει πλέον υποχωρήσει σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα τουλάχιστον τεσσάρων χωρών της G7.

Οι επενδύσεις στην Ελλάδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων, η σημαντικότερη άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Όπως σημείωσε, βασικός άξονας προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο περιορισμός του ενεργειακού κόστους, με ιδιαίτερη έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, στόχος είναι επίσης η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, μέσω πρόσθετων φορολογικών ελαφρύνσεων και της αύξησης των μέσων ονομαστικών μισθών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της ύπαρξης κυβέρνησης που διαθέτει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα εξαίρεση σε σχέση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως προς το συγκεκριμένο στοιχείο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν, παράλληλα, οι επενδυτικές δυνατότητες στην Ελλάδα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βιομηχανίας, καθώς και η ανάπτυξη data centers.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόσφατη ανακοίνωση για τη συνεργασία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services στον τομέα των data centers.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, ενώ παρουσίασε τις επενδυτικές προοπτικές που διαμορφώνονται σε κλάδους όπως η ενέργεια και η υγεία.