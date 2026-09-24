Αθήνα, Φλωρεντία και Στοκχόλμη αυξάνουν το δίκτυο της Condor το επόμενο καλοκαίρι

Η Condor επεκτείνει περαιτέρω το ευρωπαϊκό της δίκτυο από τη Φρανκφούρτη, προσθέτοντας τρεις νέους και ελκυστικούς προορισμούς στο πρόγραμμά της: Στοκχόλμη/Arlanda (ARN), Αθήνα (ATH)και Φλωρεντία (FLR).

Με την επέκταση αυτή, το χαρτοφυλάκιο προορισμών πόλεων της αεροπορικής εταιρείας θα φτάσει συνολικά τους 16 ευρωπαϊκούς μητροπολιτικούς προορισμούς. Παράλληλα, η Condor ενισχύει περαιτέρω το Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης (FRA) ως διεθνή κόμβο, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες δυνατότητες για άνετες ανταποκρίσεις μεταξύ της Ευρώπης και του διηπειρωτικού δικτύου της προς Βόρεια Αμερική, Καραϊβική, Αφρική και άλλους προορισμούς.

Τρεις νέοι προορισμοί από την άνοιξη του 2027

Η πρώτη νέα γραμμή θα είναι η Αθήνα, η οποία θα ξεκινήσει στις 28 Απριλίου 2027. Κατά τη θερινή περίοδο, η Condor θα εκτελεί μία καθημερινή πτήση μεταξύ της Φρανκφούρτης και της ελληνικής πρωτεύουσας, προσθέτοντας έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Μεσογείου στο ευρωπαϊκό δίκτυό της.

Στις 6 Μαΐου 2027, στο δίκτυο θα προστεθεί η Φλωρεντία. Η πρωτεύουσα της Τοσκάνης θα εξυπηρετείται με δύο καθημερινές πτήσεις καθ’ όλη τη θερινή περίοδο, προσφέροντας περισσότερες επιλογές τόσο για επαγγελματικά όσο και για ταξίδια αναψυχής.

Από τις 13 Μαΐου 2027, η Condor θα εγκαινιάσει επίσης δρομολόγια προς Στοκχόλμη/Arlanda. Η πρωτεύουσα της Σουηδίας θα εξυπηρετείται δύο φορές ημερησίως, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά την απόφαση της Condor να εντάξει την Αθήνα στο διευρυμένο ευρωπαϊκό δίκτυό της από την άνοιξη του 2027. Η νέα καθημερινή σύνδεση με τον κόμβο της Φρανκφούρτης ενισχύει περαιτέρω τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας και προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές στο ταξιδιωτικό κοινό. Ευχαριστούμε θερμά την Condor για την εξαιρετική συνεργασία και την εμπιστοσύνη της στην αγορά της Αθήνας και προσβλέπουμε σε μια επιτυχημένη κοινή πορεία από την επόμενη άνοιξη!»

Δήλωση του Dr. Pierre Dominique Prümm, CCO της Condor:

«Με την επέκταση του δικτύου πόλεων, επενδύουμε στρατηγικά στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του κόμβου μας στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης. Οι επιβάτες μας θα επωφεληθούν από ένα ακόμη ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο, καθώς και από άρτια συντονισμένες ανταποκρίσεις προς τους διηπειρωτικούς προορισμούς μας. Με αυτόν τον τρόπο, η Φρανκφούρτη ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως σημαντικός διεθνής κόμβος τόσο για επαγγελματικά όσο και για ταξίδια αναψυχής.»