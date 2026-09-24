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Ερντογάν: Η Τουρκία και η Ελλάδα δεν είναι εχθροί – Ζητούμενο η ειρήνη στο Αιγαίο
Ειδήσεις
19:01 - 24 Σεπ 2026

Ερντογάν: Η Τουρκία και η Ελλάδα δεν είναι εχθροί – Ζητούμενο η ειρήνη στο Αιγαίο

Reporter.gr Newsroom
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«Θέλω να το πω αυτό μία φορά με απόλυτη σαφήνεια: η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, παίρνοντας αποστάσεις από την πρόσφατη ένταση μεταξύ των δύο χωρών.  

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η τουρκική πλευρά δεν επιδιώκει να εμπλακεί στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στις δικές της προτεραιότητες.

«Υπό αυτό το πρίσμα αντιμετωπίζουμε τις συγκεκριμένες συζητήσεις. Εμείς έχουμε επικεντρωθεί στη δική μας ατζέντα και ασχολούμαστε με τις δικές μας υποθέσεις.

Δεν έχουμε ούτως ή άλλως καμία πρόθεση να ασχοληθούμε με την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης γειτονικής μας χώρας. Στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν εκλογές, να αλλάξει η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση. Αυτά δεν είναι δικό μας ζήτημα.

Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.»

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