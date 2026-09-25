Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη σύνοδο Τραμπ–Σι στην Ουάσιγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ για μια σύνοδο που χαρακτηρίστηκε από πολλή τελετουργία και λίγα ουσιαστικά αποτελέσματα, βάζοντας... κάτω από το χαλί σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων σε θέματα εμπορίου, τεχνολογίας και της στήριξης που παρέχει το Πεκίνο στο Ιράν.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια σχετικά περιορισμένη, δίμηνη παράταση της υφιστάμενης εμπορικής εκεχειρίας και οι ηγέτες συζήτησαν τις απειλές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Σι προειδοποίησε για έναν ευρύτερο «μηδενικού αθροίσματος αγώνα μονομάχων». Για ακόμη μία φορά, έθεσε στον Τραμπ το ζήτημα της Ταϊβάν, του δημοκρατικού, αυτοδιοικούμενου νησιού που η Κίνα θεωρεί τμήμα της επικράτειάς της, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αντιταχθούν στην ανεξαρτησία της.

Ο Τραμπ φάνηκε αποφασισμένος να επισφραγίσει τη φιλία του με τον Σι και να επιδείξει τις ανακαινίσεις του Λευκού Οίκου. Μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης σε επίσημο δείπνο, ο Τραμπ διατήρησε τον φιλικό τόνο και δεν αναφέρθηκε στην ουσία των προηγούμενων συζητήσεων. Ο Σι δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε κοινή κατανόηση για διάφορα ζητήματα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ακολουθούν πέντε βασικά συμπεράσματα από την επίσημη επίσκεψη, η οποία συνεχίζεται την Παρασκευή.

1. Μια ημέρα μεγαλοπρεπών συμβολισμών με λίγες συγκεκριμένες απαντήσεις

Ο Σι πήρε αυτό που ήθελε: μια εντυπωσιακή υποδοχή με κόκκινο χαλί — και ακόμη περισσότερα. Το Πεκίνο είχε πιέσει ώστε ο Σι να αντιμετωπιστεί ως πλήρως ισότιμος ηγέτης, όμως ο Τραμπ πήγε ακόμη παραπέρα, υποδεχόμενος τον Κινέζο ομόλογό του στην πίστα του αεροδρομίου, κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για Αμερικανό πρόεδρο, και προσφέροντας ένα θέαμα που περιλάμβανε στρατιωτικές διελεύσεις αεροσκαφών και ένα πολυτελές επίσημο δείπνο. Ο Σι ανακοίνωσε ότι η Κίνα θα δωρίσει στις ΗΠΑ δύο γιγάντια πάντα.

Κάποια στιγμή, ο Τραμπ σταμάτησε μπροστά σε μια σειρά πορτρέτων Αμερικανών προέδρων, όπου υπήρχε μια αυτόματη συσκευή που έβαζε υπογραφή αντί για τον Τζο Μπάιντεν, χλευάζοντας τον πρώην αντίπαλό του μπροστά σε έναν ξένο ηγέτη. Επίσης, παρουσίασε το νέο ελικοδρόμιο στον νότιο χώρο του Λευκού Οίκου.

{https://x.com/WhiteHouse/status/2103185540262826055}

Λίγο αργότερα βέβαια ο Τραμπ απέρριψε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το Ιράν και την τεχνητή νοημοσύνη. Η μοναδική απογοήτευση για τον Τραμπ ήταν ότι η νέα αίθουσα χορού του δεν είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε έξι εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τους Δημοκρατικούς «κομμουνιστές» και έχει προσπαθήσει να απαγορεύσει την είσοδο στον Λευκό Οίκο σε μέσα ενημέρωσης των οποίων η κάλυψη δεν του αρέσει. Ο Τραμπ απέρριψε επίσης τις εικασίες ότι ο Σι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, γράφοντας το πρωί της Πέμπτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δείχνει «δυνατός, γεμάτος ενέργεια και σε εξαιρετική κατάσταση — καλύτερα από ποτέ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlo5atnpp641?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

2. Αρκετοί Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές δεν ήταν ικανοποιημένοι από το θέαμα

Η ιδιαίτερα εγκωμιαστική στάση του Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις από αρκετούς Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν ήταν βέβαιοι τι θα κέρδιζε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα από τη φιλοξενία του κομμουνιστή ηγέτη και οικονομικού ανταγωνιστή των ΗΠΑ ή, τουλάχιστον, ότι θα ήθελαν μια πιο δυναμική παρουσίαση των διαφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Σι είναι ερπετό», δήλωσε ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι της Λουιζιάνα. «Ο πρόεδρος θέλει να τα βρει μαζί του και το θαυμάζω αυτό, και του εύχομαι καλή τύχη. Αλλά έχω συναντήσει τον πρόεδρο Σι… Αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ότι έχει μια αποστολή από τον Θεό, μόνο που ο θεός του είναι ο ίδιος».

Η γερουσιαστής Τζόνι Έρνστ της Αϊόβα δήλωσε ότι ένιωθε άβολα με την επίσημη τελετουργία, αλλά ήλπιζε ότι θα προέκυπτε κάτι θετικό για τους αγρότες, οι οποίοι έχουν πιεστεί από την πολιτική δασμών του Τραμπ.

Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις της Βόρειας Καρολίνας δήλωσε ότι η υποδοχή με κόκκινο χαλί υπονόμευε τις προσπάθειες της προεκλογικής εκστρατείας των Ρεπουμπλικανών να παρουσιάσουν τους Δημοκρατικούς ως κομμουνιστές.

«Ο πρόεδρος έκανε προεκλογική εκστρατεία με μια πολιτική κατά της Κίνας», δήλωσε ο Τίλις. «Πηγαίνετε να δείτε εκείνες τις συγκεντρώσεις του MAGA και δείτε όλους όσοι πανηγύριζαν όταν έλεγε ότι θα τα βάλει με την Κίνα. Ρωτήστε τους, γιατί αυτοί ψηφίζουν».

3. Ο Σι προειδοποιεί ιδιωτικά ότι η αμερικανική στήριξη προς την Ταϊβάν θα μπορούσε να περιπλέξει τις μελλοντικές σχέσεις

Κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησης, ο Σι κάλεσε τις ΗΠΑ να «τηρούν τη σωστή θέση της αντίθεσης στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν», σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Στις αρχικές δημόσιες δηλώσεις του, ο Σι τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα πρέπει να αποφύγουν την «παγίδα του Θουκυδίδη», δηλαδή την ιδέα ότι η κυρίαρχη παγκόσμια δύναμη και η ανερχόμενη ανταγωνίστριά της είναι καταδικασμένες να οδηγηθούν σε πόλεμο. Ήταν ένα βασικό μήνυμα του Κινέζου ηγέτη και θέμα που είχε τεθεί και στην προηγούμενη σύνοδο των δύο ηγετών στο Πεκίνο.

Ο Σι επιδιώκει την επανένωση του δημοκρατικού νησιού, το οποίο το Πεκίνο θεωρεί αποσχισθείσα περιοχή, με την κομμουνιστική ηπειρωτική Κίνα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια ότι το Πεκίνο προετοιμαζόταν στρατιωτικά για έναν πιθανό πόλεμο.

Οι ΗΠΑ ακολουθούν μια πολιτική «στρατηγικής ασάφειας»: ενισχύουν την άμυνα της Ταϊβάν μέσω πωλήσεων όπλων, αλλά δεν δεσμεύονται ποτέ ρητά ότι θα την υπερασπιστούν σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης.

Τον Μάιο, λίγο μετά τη συζήτησή του με τον Σι για την Ταϊβάν στο Πεκίνο, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν ήθελε να πει αν θα έστελνε αμερικανικά στρατεύματα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Και καθώς ο Τραμπ επιδιώκει βελτίωση των σχέσεων με την Κίνα, δεν έχει ακόμη εγκρίνει πακέτο πώλησης όπλων ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν, παρά τις πιέσεις νομοθετών — συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών — για την παράδοση των όπλων.

4. Ο Σι λέει ότι η Κίνα μπορεί να διατηρήσει την τεχνητή νοημοσύνη υπό «ανθρώπινο έλεγχο»

Καθώς οι δύο παγκόσμιες δυνάμεις βρίσκονται εγκλωβισμένες σε έναν αγώνα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι ανησυχίες ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, κανένας από τους δύο ηγέτες δεν φάνηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για το ενδεχόμενο.

«Έχουμε τόσο την ικανότητα όσο και την ευθύνη να αναπτύξουμε και να διαχειριστούμε την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος όλων και να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα βρίσκεται πάντοτε υπό ανθρώπινο έλεγχο και θα υπηρετεί την ευημερία των ανθρώπων», δήλωσε ο Σι.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να αφήσει τα πράγματα όπως είναι, με τις δύο χώρες να συμμετέχουν σε έναν αγώνα για την κυριαρχία στον τομέα.

Πριν από τη σύνοδο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έθεσε την ιδέα ενός συστήματος ειδοποίησης — ουσιαστικά μιας «κόκκινης γραμμής» ή τηλεφωνικής γραμμής για την τεχνητή νοημοσύνη — ώστε οι δύο πλευρές να ενημερώνουν η μία την άλλη όταν ένα περιστατικό φτάνει σε επίπεδο που αφορά την εθνική ασφάλεια. Μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης δεν ήταν σαφές αν η ιδέα αυτή συζητήθηκε μεταξύ των δύο ηγετών.

Ορισμένοι από τους σημαντικότερους παράγοντες της αμερικανικής βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης παρευρέθηκαν στο επίσημο δείπνο της Πέμπτης, όμως αξιοσημείωτη ήταν η απουσία του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος έχει εκφραστεί πιο έντονα από άλλους για την ανάγκη να κρούσει ο κόσμος τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τις απειλές που εγκυμονεί η τεχνητή νοημοσύνη.

5. Οι δύο παγκόσμιες δυνάμεις κάνουν μικρά βήματα προόδου στο εμπόριο

Παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις γύρω από το εμπόριο, την Πέμπτη φάνηκε να έχει επιτευχθεί ελάχιστη ουσιαστική πρόοδος.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παρατείνουν για δύο μήνες μια υφιστάμενη εμπορική συμφωνία, μεταθέτοντας τη λήξη της στις 10 Ιανουαρίου, ώστε να κερδίσουν χρόνο για μια ευρύτερη συμφωνία. Το Πεκίνο είχε ζητήσει παράταση δύο ετών.

Η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 25 εκατομμύρια τόνους αμερικανικής σόγιας και, σύμφωνα με τον Μπέσεντ, είχε ανταποκριθεί «πλήρως» στις δεσμεύσεις της, αλλά ήταν «λίγο πίσω από το χρονοδιάγραμμα» όσον αφορά άλλες αγροτικές αγορές ύψους περίπου 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τις οποίες η Ουάσιγκτον πιέζει το Πεκίνο να υλοποιήσει.

Ο Μπέσεντ συνέδεσε περαιτέρω αγορές με αυτό που αποκάλεσε «χρηματιστήριο εμπορευμάτων».