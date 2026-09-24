Νετανιάχου: «Πυρά» κατά πάντων από το βήμα του ΟΗΕ εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων

Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ανέβηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με δεκάδες αντιπροσωπείες να αποχωρούν μαζικά από την αίθουσα την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκινούσε την ομιλία του, στην οποία, μεταξύ άλλων, υπερασπίστηκε την απόφαση του Ισραήλ να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι, εάν δεν είχε γίνει η επίθεση, «θα ήμασταν όλοι νεκροί». Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, δε, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Κατάρ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε «τύραννο».

«Θέλω να πω κάτι που ίσως σας εκπλήξει», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν δύσκολη. Ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Αλλά για μένα ήταν μία από τις ευκολότερες αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρω. Αν δεν το είχαμε κάνει, θα ήμασταν όλοι νεκροί».

«Το Ισραήλ υπερασπίζεται επίσης πολλές από τις χώρες των οποίων οι αντιπροσωπείες αποχώρησαν από αυτή την αίθουσα», δήλωσε. «Ηγέτες μάς ευχαριστούν που πλήξαμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Συρίας, ο Νετανιάχου δήλωσε ακόμη ότι οι Εβραίοι βρίσκονται στα Υψίπεδα του Γκολάν «από την εποχή του Μωυσή».

«Βολές» κατά Γαλλίας και Βρετανίας

Ο Νετανιάχου επέκρινε, επίσης, τη Γαλλία και τη Βρετανία, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Κατηγορούν το Ισραήλ, το μικρό Ισραήλ, για αποικιοκρατία. Για όνομα του Θεού, αυτοί επινόησαν τον όρο».

«Θα νικήσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Στις 7 Οκτωβρίου, τη σκοτεινότερη ημέρα στην ιστορία του Ισραήλ, χιλιάδες τρομοκράτες εισέβαλαν στο Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

«Δεν υπήρχε ούτε ένας Ισραηλινός στη Γάζα. Ούτε πολίτης ούτε στρατιώτης. Αλλά αυτό δεν άλλαξε τίποτα. Οι τρομοκράτες της Χαμάς διέπραξαν τη χειρότερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα. Εισέβαλαν σε σπίτια και πυροβόλησαν Ισραηλινούς πολίτες από κοντινή απόσταση», είπε ακόμη.

«Και ποιους δολοφόνησαν; Τους ίδιους τους Ισραηλινούς, τους γείτονές τους, που τους έδιναν δουλειά. Αυτά τα τέρατα της Χαμάς έσφαξαν επιζώντες του Ολοκαυτώματος, έκαψαν μωρά ζωντανά μπροστά στους γονείς τους. Αποκεφάλισαν τους άνδρες μας. Βίασαν βάναυσα τις γυναίκες μας και στη συνέχεια τις δολοφόνησαν. Έσφαξαν 1.200 Ισραηλινούς εκείνη την ημέρα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, οι εχθροί του Ισραήλ περίμεναν ότι η χώρα θα κατέρρεε, κάτι που, όπως είπε, δεν συνέβη. «Πολεμήσαμε σαν λιοντάρια», δήλωσε. «Από τότε πολεμάμε σε επτά μέτωπα εδώ και τρία χρόνια».

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στη σχέση του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες: «Σε αυτή τη μάχη εναντίον των βαρβάρων, δεν είχαμε μεγαλύτερο σύμμαχο από τον πρόεδρο Τραμπ. Τον ευχαριστώ για τη θαρραλέα ηγεσία του. Αντιμετώπισε με θάρρος έναν τεράστιο κίνδυνο για την Αμερική, το Ισραήλ και τον κόσμο». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα στο Ιράν είχαν στόχο «να σώσουν τον πολιτισμό».

«Πυρά» κατά Ερντογάν: Είναι τύραννος, κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο

«Υπάρχει και ένα όγδοο μέτωπο σε αυτόν τον πόλεμο», συνέχισε ο Νετανιάχου. «Είναι ο πόλεμος για την αλήθεια. Ο πόλεμος διεξάγεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετές ξένες χώρες έχουν επενδύσει τεράστια ποσά για να διαδίδουν ψέματα».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξαπέλυσε στη συνέχεια επίθεση κατά του Κατάρ: «Ήταν οι πρώτοι που το έκαναν. Πριν από δεκαετίες άρχισαν να χρηματοδοτούν αμερικανικά πανεπιστήμια και τοξικά μέσα ενημέρωσης όπως το Al Jazeera. Έκαναν το ίδιο και στην Ευρώπη, παρεμπιπτόντως, και ο στόχος τους ήταν σαφής: να κάνουν πλύση εγκεφάλου στους νέους ώστε να μισούν το Ισραήλ, να μισούν την Αμερική, να μισούν τη Δύση».

Αναφερόμενος στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Είναι τύραννος. Φιλοξενεί επίσης τους ηγέτες της τρομοκρατικής Χαμάς. Έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους. Αρνείται την Αρμενική Γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτό».

«Κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ», συνέχισε. «Τώρα θέλει να καταλάβει τη Συρία. Λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι, κύριε, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

«Οι φίλοι του κ. Μαμντάνι θα μας σκότωναν αν δεν τους είχαμε σταματήσει»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην κριτική που δέχεται το Ισραήλ για τις επιχειρήσεις του στη Γάζα. «Η Χαμάς χρησιμοποίησε Παλαιστίνιους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες», δήλωσε. «Χρησιμοποιούν νοσοκομεία, σχολεία και τεμένη ως κέντρα διοίκησης τρομοκρατικών επιχειρήσεων. Το Ισραήλ έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να απομακρύνει τους αμάχους της Γάζας από τον κίνδυνο».

Ο Νετανιάχου απευθύνθηκε επίσης στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι: «Ντροπή σας! Ντροπή σας που διαστρεβλώνετε τα γεγονότα. Ντροπή σας που αντιστρέφετε τους ρόλους του θύματος και του θύτη. Ντροπή σας που φτύνετε κατάμουτρα την αλήθεια, κ. Μαμντάνι. Από τότε που εκλεγήκατε δήμαρχος αυτής της πόλης, πολλοί Εβραίοι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Νέα Υόρκη. Μου λένε ότι αυτή δεν είναι η πόλη που θυμόμαστε».

Στη συνέχεια κατηγόρησε τον Μαμντάνι ότι επαινεί ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για υποστήριξη της Χαμάς και τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, ενώ αναφέρθηκε και σε ανάρτηση που, όπως είπε, ζητούσε να «σβηστεί» το Τελ Αβίβ.

«Το Ισραήλ δεν διέπραξε γενοκτονία. Το Ισραήλ απέτρεψε μια γενοκτονία και αυτό ακριβώς θα έκαναν οι φίλοι του κ. Μαμντάνι στη Χαμάς, εάν δεν τους είχαμε σταματήσει. Θα σκότωναν και τους τελευταίους από εμάς», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Το ιρανικό καθεστώς θα ανατραπεί»

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης σε σειρά επιθέσεων εναντίον Εβραίων σε διάφορες χώρες. «Οι αντισημίτες σε όλο τον κόσμο θέλουν να τρομοκρατήσουν τον λαό μας», δήλωσε. «Έχω νέα γι’ αυτούς. Οι ημέρες που οι Εβραίοι ήταν ανυπεράσπιστα θύματα που οδηγούνταν στη σφαγή έχουν περάσει. Εβραίοι σε όλο τον κόσμο, σηκώστε το κεφάλι σας. Να είστε υπερήφανοι. Μην ντρέπεστε».

«Εμείς δεν φοβόμαστε, αλλά θα σας πω ποιος φοβάται: το καθεστώς στην Τεχεράνη», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το ιρανικό καθεστώς φοβάται τον ίδιο τον ιρανικό λαό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σήκωσε στη συνέχεια μια συσκευή Starlink, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου, και δήλωσε: «Αυτό επιτρέπει την πρόσβαση στην αλήθεια. Θα αφήσω αυτή τη συσκευή εδώ, ώστε να μπορέσετε να τη δώσετε, για παράδειγμα, στην ιρανική αντιπροσωπεία».

«Κάτι θα συμβεί στο Ιράν», είπε. «Η δύναμη του λαού θα υπερισχύσει εκείνων που κυβερνούν αυτή τη χώρα. Μια μέρα ο ιρανικός λαός θα είναι ελεύθερος. Το ιρανικό καθεστώς θα ανατραπεί. Όλοι μας θα γιορτάσουμε εκείνη την ημέρα».

«Η ιστορία του εβραϊκού λαού πηγαίνει πίσω περισσότερα από 3.000 χρόνια», συνέχισε. «Μιλάμε την ίδια γλώσσα που μιλούσαμε τότε. Ζούμε στην ίδια γη και στην ίδια χώρα όπου έζησαν οι πρόγονοί μας. Αυτή είναι η γη μας».

