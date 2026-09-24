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Λευκός Οίκος: Αποκαταστάθηκε η πρόσβαση των δημοσιογράφων του MS NOW, του CNN και του Politico
Ειδήσεις
20:55 - 24 Σεπ 2026

Λευκός Οίκος: Αποκαταστάθηκε η πρόσβαση των δημοσιογράφων του MS NOW, του CNN και του Politico

Reporter.gr Newsroom
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Τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS NOW ανακοίνωσαν ότι οι δημοσιογράφοι τους απέκτησαν εκ νέου πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, μετά την προηγούμενη απαγόρευση εισόδου τους.  

Νωρίτερα σήμερα, δικαστής διέταξε την αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων των δύο τηλεοπτικών δικτύων, καθώς και εκείνων του ενημερωτικού ιστοτόπου Politico, στον Λευκό Οίκο.

Σε δικαστικό έγγραφο, η διεύθυνση της υπηρεσίας Τύπου του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι «αποκαταστάθηκε η πρόσβαση» των μέσων ενημέρωσης.

Προετοιμαζόμενος για ενδεχόμενη δικαστική ήττα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι θα ασκούσε έφεση κατά οποιασδήποτε απόφασης που θα διέταζε την επαναφορά των διαπιστευτηρίων των δημοσιογράφων, αν και δήλωσε ότι «πιθανότατα» θα συμμορφωνόταν με την απόφαση.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την απαγόρευση με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, επικαλούμενος αυτό που χαρακτήρισε άδικη κάλυψη της διακυβέρνησής του, και δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να απαγορεύσει την πρόσβαση και σε άλλα μέσα ενημέρωσης στο μέλλον. Εκείνη τη στιγμή δεν κατονόμασε κάποιο συγκεκριμένο ρεπορτάζ ως αιτία της απόφασης, λέγοντας ότι επρόκειτο ουσιαστικά για «σωρεία ρεπορτάζ τα τελευταία δύο χρόνια» από τα οποία είχε «αγανακτήσει».

Τα τρία μέσα ενημέρωσης κατέθεσαν αγωγή τη Δευτέρα με στόχο «να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος και να υπερασπιστούμε την αρχή ότι η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τι θα μεταδίδει ή θα δημοσιεύει ο Τύπος».

Κατά τη διάρκεια δικαστικής ακρόασης την Τετάρτη, ο Theodore Boutrous, δικηγόρος των μέσων ενημέρωσης, χαρακτήρισε την απαγόρευση αυθαίρετη, παράλογη και επίθεση κατά της Πρώτης Τροπολογίας. «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει το δικαίωμα να λέει όσα θέλει και να ασκεί κριτική ή επίθεση σε δημοσιογράφους όσο επιθυμεί», δήλωσε ο Boutrous. «Αυτό που δεν μπορεί να κάνει, είναι να χρησιμοποιεί την κυβερνητική εξουσία για να τους τιμωρήσει για την έκφραση των απόψεών τους».

Ο Michael Velchik, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, υποστήριξε ότι η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο αποτελεί προνόμιο και όχι δικαίωμα. Ισχυρίστηκε ότι η απόφαση του Τραμπ να περιορίσει την πρόσβαση μελών του Τύπου για λόγους εθνικής ασφάλειας δεν θα έπρεπε να αμφισβητείται από το δικαστήριο. Τελικά, πάντως, συμμορφώθηκαν με την απόφαση.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 20:48
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