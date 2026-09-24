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ΗΠΑ – Ιράν: Στο «τραπέζι» συμφωνία σταδιακής αποκλιμάκωσης με επίκεντρο το Ορμούζ
Ειδήσεις
21:59 - 24 Σεπ 2026

ΗΠΑ – Ιράν: Στο «τραπέζι» συμφωνία σταδιακής αποκλιμάκωσης με επίκεντρο το Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές στη Νέα Υόρκη εξετάζουν μια σταδιακή διαδικασία τερματισμού της σύγκρουσης, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και την άρση του οικονομικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες και τις οποίες επικαλείται το Reuters.  

Οι πληροφορίες επηρέασαν άμεσα τις αγορές εμπορευμάτων, περιορίζοντας την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ειδικότερα, η άνοδος του Brent περιορίστηκε από 4,45% σε 2,67%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 105,68 δολάρια το βαρέλι.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν αναδειχθεί σε βασικό διαπραγματευτικό μοχλό στις προσπάθειες για τον τερματισμό της σχεδόν επτάμηνης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη επιδιώκει οικονομική ανακούφιση από τον αμερικανικό αποκλεισμό, ο οποίος έχει επιβαρύνει την οικονομία της, ενώ η Ουάσιγκτον ζητά την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς παγκοσμίως.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και επικεντρώνονται σε ένα πιθανό πλαίσιο αποκλιμάκωσης, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή άρση των μέτρων που έχουν λάβει οι δύο πλευρές.

Τα Στενά στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης

Το Ιράν επιδιώκει την άρση των αμερικανικών οικονομικών περιορισμών, οι οποίοι έχουν περιορίσει σημαντικά τις εμπορικές και ενεργειακές του δυνατότητες. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν την αποκατάσταση της λειτουργίας της θαλάσσιας οδού, η οποία αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Τα Στενά του Ορμούζ, που βρίσκονται μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες διεθνώς, καθώς από αυτά διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η αντιπαράθεση για τον έλεγχο της περιοχής έχει αυξήσει τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ενισχύοντας το ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου και εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

Προσπάθεια για σταδιακή έξοδο από τη σύγκρουση

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές που επικαλείται το Reuters, οι συνομιλίες δεν αποσκοπούν στην επίτευξη μιας άμεσης και συνολικής συμφωνίας. Αντίθετα, εξετάζεται μια σταδιακή διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας κάθε πλευρά θα προχωρά σε συγκεκριμένες ενέργειες με αντάλλαγμα αντίστοιχες παραχωρήσεις από την άλλη.

Η Τεχεράνη φέρεται να συνδέει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με την άρση των αμερικανικών περιορισμών, ενώ η Ουάσιγκτον θεωρεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα βασική προϋπόθεση για την επίτευξη οποιασδήποτε ευρύτερης συμφωνίας.

Οι πηγές που μίλησαν στο Reuters υπογράμμισαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση και ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εγγύηση πως θα οδηγήσουν σε συμφωνία.

Η εξέλιξη σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παρακολουθούν στενά κάθε ένδειξη αποκλιμάκωσης. Μια πιθανή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις στην αγορά πετρελαίου, ενώ ενδεχόμενη αποτυχία των συνομιλιών θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

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