Πέντε φράσεις που πρέπει να λέμε στα παιδιά μας (βίντεο)

Η βραβευμένη τραγουδίστρια Amy Grant μοιράζεται πέντε απλές αλλά ουσιαστικές φράσεις που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη, την αποδοχή και τη συναισθηματική σύνδεση.

Η δύναμη των λέξεων στην ανατροφή των παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο συχνά αντιλαμβανόμαστε. Μια απλή φράση επιβεβαίωσης, ένα «ευχαριστώ» ή μια ερώτηση που δείχνει διάθεση υποστήριξης μπορούν να λειτουργήσουν ως μικρές καθημερινές κινήσεις που χτίζουν αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη και συναισθηματική σύνδεση.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Amy Grant μοιράζεται πέντε φράσεις που, όπως λέει, μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να δημιουργήσουν πιο ουσιαστικές σχέσεις με τα παιδιά τους και να καλλιεργήσουν ένα περιβάλλον αποδοχής και ενθάρρυνσης.

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