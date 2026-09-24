ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πέντε φράσεις που πρέπει να λέμε στα παιδιά μας (βίντεο)
Magazino
21:32 - 24 Σεπ 2026

Πέντε φράσεις που πρέπει να λέμε στα παιδιά μας (βίντεο)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η βραβευμένη τραγουδίστρια Amy Grant μοιράζεται πέντε απλές αλλά ουσιαστικές φράσεις που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη, την αποδοχή και τη συναισθηματική σύνδεση.

Η δύναμη των λέξεων στην ανατροφή των παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο συχνά αντιλαμβανόμαστε. Μια απλή φράση επιβεβαίωσης, ένα «ευχαριστώ» ή μια ερώτηση που δείχνει διάθεση υποστήριξης μπορούν να λειτουργήσουν ως μικρές καθημερινές κινήσεις που χτίζουν αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη και συναισθηματική σύνδεση.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Amy Grant μοιράζεται πέντε φράσεις που, όπως λέει, μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να δημιουργήσουν πιο ουσιαστικές σχέσεις με τα παιδιά τους και να καλλιεργήσουν ένα περιβάλλον αποδοχής και ενθάρρυνσης.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 21:44
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/09/2026 - 23:10

Ιονία Οδός: Συναγερμός για φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο

Ειδήσεις
24/09/2026 - 22:55

Νετανιάχου: «Πυρά» κατά πάντων από το βήμα του ΟΗΕ εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων

Ειδήσεις
24/09/2026 - 22:40

Χούθι: Ισχυρισμοί για πυραυλικές επιθέσεις σε Ριάντ και εγκαταστάσεις της Aramco

Πολιτική
24/09/2026 - 22:15

Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ, μικραίνει η «ψαλίδα» ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
24/09/2026 - 21:59

ΗΠΑ – Ιράν: Στο «τραπέζι» συμφωνία σταδιακής αποκλιμάκωσης με επίκεντρο το Ορμούζ

Πολιτική
24/09/2026 - 21:41

Μητσοτάκης–Νετανιάχου: Άμυνα, ενέργεια και τριμερής με Κύπρο στο επίκεντρο

Magazino
24/09/2026 - 21:32

Πέντε φράσεις που πρέπει να λέμε στα παιδιά μας (βίντεο)

Ειδήσεις
24/09/2026 - 21:15

Νέα αρχή για τις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας: Η σύμπραξη του υπουργείου κοινωνικής συνοχής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων

Ειδήσεις
24/09/2026 - 20:55

Λευκός Οίκος: Αποκαταστάθηκε η πρόσβαση των δημοσιογράφων του MS NOW, του CNN και του Politico

Χρηματιστήρια
24/09/2026 - 20:36

Ευρωαγορές: Νέες πιέσεις από πετρέλαιο, ομόλογα και γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ειδήσεις
24/09/2026 - 20:22

Βρετανία: Εγκρίθηκε πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας 88 εκατ. λιρών στη Γάζα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
24/09/2026 - 20:14

Επένδυση €36 εκατ. στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας - Τα 5 έργα της... μεταμόρφωσης

Ομόλογα
24/09/2026 - 20:04

Συνεχίζεται το sell-off στα ομόλογα – Στο 4,41% το ελληνικό 10ετές

Ειδήσεις
24/09/2026 - 19:55

ΗΣΑΠ: Παράταση ωραρίου το Σάββατο (26/9) για τη συναυλία της Άννας Βίσση

Πολιτική
24/09/2026 - 19:43

Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με πάνω από 30 θεσμικούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Πολιτική
24/09/2026 - 19:27

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της αποψινής ομιλίας του

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 19:16

Αθήνα, Φλωρεντία και Στοκχόλμη αυξάνουν το δίκτυο της Condor το επόμενο καλοκαίρι

Ειδήσεις
24/09/2026 - 19:01

Ερντογάν: Η Τουρκία και η Ελλάδα δεν είναι εχθροί – Ζητούμενο η ειρήνη στο Αιγαίο

ΥΔΡΕΥΣΗ
24/09/2026 - 18:53

ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις €2,8 δισ. και νέα αναπτυξιακή δυναμική με ορίζοντα δεκαετίας

Ειδήσεις
24/09/2026 - 18:47

Morgan Stanley: «Ψήφος» σε Ιαπωνία και Ευρώπη – Ισχυρά κέρδη βλέπει στις αγορές

Επιχειρήσεις
24/09/2026 - 18:30

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Απορροφά την ΑΝΟΞΑΛ με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης αλουμινίου

Ναυτιλία
24/09/2026 - 18:24

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: 15ετές πρόγραμμα εγχώριων ναυπηγήσεων για το Πολεμικό Ναυτικό με πλοία – υποβρύχια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 18:19

Ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα άφησε στην Αθήνα το Final Four της EuroLeague 2026 

Ανακοινώσεις
24/09/2026 - 18:14

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών της Alpha Trust

Ειδήσεις
24/09/2026 - 18:07

WSJ: Το μυστικό όπλο του Ιράν στον πόλεμο με τις ΗΠΑ είναι η Κίνα

Ανακοινώσεις
24/09/2026 - 18:06

AKTOR: Αύξηση EBITDA 38% στο Α’ εξάμηνο – Στα €3 δισ. το επενδυτικό πλάνο έως το 2031

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/09/2026 - 17:48

Τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Alpha Bank στηρίζουν τις επιχειρήσεις που επενδύουν στους ανθρώπους τους

Σχόλια Αγοράς
24/09/2026 - 17:45

Τρίτη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο – Οι τράπεζες απέτρεψαν τα «χειρότερα»

Πολιτική
24/09/2026 - 17:44

Ανδρουλάκης: Το έργο της Νέας Δημοκρατίας στον πρωτογενή τομέα είναι «χέρσα χωράφια και έρημα χωριά»

Φορολογία
24/09/2026 - 17:13

«Κλήρωσε» η φορολοταρία της ΑΑΔΕ - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε €50.000 ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ