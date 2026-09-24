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Ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα άφησε στην Αθήνα το Final Four της EuroLeague 2026
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18:19 - 24 Σεπ 2026

Ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα άφησε στην Αθήνα το Final Four της EuroLeague 2026 

Reporter.gr Newsroom
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Δαπάνες άνω των €11,5 εκατ. και ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Αθήνας

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεισφορά του Athens Final Four EuroLeague 2026 στον τουριστικό τομέα και την τοπική οικονομία της πρωτεύουσας, σύμφωνα με την έκθεση οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος που εκπόνησε η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης. Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση προσέλκυσε συνολικά 17.828 θεατές και επισκέπτες από 27 διαφορετικές χώρες. Μεταξύ αυτών, καταγράφηκαν 3.958 φίλαθλοι από το εξωτερικό, εκ των οποίων:

  • Το 77,5% ταξίδεψε στην Αθήνα αποκλειστικά για να παρακολουθήσει τους αγώνες.
  • Το 3,3% επέκτεινε τη διαμονή του στην πόλη με αφορμή τη διοργάνωση.

Οι συνολικές δαπάνες των επισκεπτών και των διαπιστευμένων ανταποκριτών ανήλθαν σε €11.584.383. Το ποσό αυτό διοχετεύθηκε άμεσα στην τοπική αγορά, ενισχύοντας ουσιαστικά κομβικούς τουριστικούς και εμπορικούς κλάδους, όπως:

  • Τη φιλοξενία (ξενοδοχεία και καταλύματα)
  • Την εστίαση
  • Το λιανικό εμπόριο
  • Την ψυχαγωγία

Το Final Four λειτούργησε ως εξαιρετικός πρεσβευτής της Αθήνας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού. Η ικανοποίηση των επισκεπτών αποτυπώθηκε με δείκτη Athens Net Promoter Score 8/10, ενώ το 75% των επισκεπτών δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιστρέψει στην Αθήνα στο μέλλον για τουρισμό.

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δημήτρης Φραγκάκης, δήλωσε σχετικά:

«Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η διοργάνωση δημιούργησε ουσιαστικά οφέλη για την οικονομία της Αθήνας, ενίσχυσε τον τουρισμό και τις τοπικές επιχειρήσεις, προώθησε σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες και ανέδειξε τη σημασία της βιωσιμότητας στον σχεδιασμό μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Αυτή ήταν άλλωστε και η κεντρική επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης με τη διεκδίκηση της διοργάνωσης».

Τα στοιχεία της έκθεσης καταδεικνύουν πως η φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων αποτελεί μια επένδυση με διαχρονική προστιθέμενη αξία για τον ελληνικό τουρισμό και την προβολή της χώρας διεθνώς.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 18:45
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