Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ, μικραίνει η «ψαλίδα» ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ

Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,2%, ενώ η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 15,8%, σημειώνοντας υποχώρηση σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν είχε καταγραφεί στο 17,1%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,6%, ενισχυμένο από το 11,4% που είχε καταγράψει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου.
Σε σημαντική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, αλλά με υψηλά ποσοστά, βρίσκεται η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,9%. Τη δεξιά «δεξαμενή» συμπληρώνει η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία συγκεντρώνει 5,3%.
Από την άλλη, σημαντική υποχώρηση καταγράφει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, με το ποσοστό της να μειώνεται από 7,5% σε 4,4%. Χαμηλά παραμένουν και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ (1,5%) και της ΝΙΚΗΣ (1,7%), ενώ η δημοσκοπική εικόνα ΚΚΕ (6,1%) και Πλεύσης Ελευθερίας (5,8%) είναι σταθερή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου, στην οποία περιλαμβάνονται οι αναποφάσιστοι, καθώς και όσοι απαντούν «δεν ξέρω/δεν απαντώ». Το συγκεκριμένο ποσοστό διαμορφώνεται σε διψήφιο επίπεδο, στο 10,4%.
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Παράλληλα, στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα είναι και πάλι πρώτο με 25,1% (από 25% τον Ιούνιο), η ΕΛΑΣ δεύτερη με 13,1% και το ΠΑΣΟΚ τρίτο με 10,5%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση (5,7%), ΚΚΕ (5%), Πλεύση Ελευθερίας (4,9%), Φωνή Λογικής (4,4%) και Ελπίδα (3,6%). Εκτός Βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ (1,2%), ΝΙΚΗ (1,4%) και Δημοκράτες (1%).
Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, το 68% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι απίθανο να το στηρίξει, το 5% απαντά πως είναι «πολύ πιθανό» και το 8% «αρκετά πιθανό».
Ακόμη φαίνεται πως την ανοδική πορεία που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί και ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης, αφού στην ερώτηση περί καταλληλότητας «τσιμπάει» 2 μονάδες. Αντίστοιχα, ο Αλέξης Τσίπρας χάνει 2 μονάδες και παραμένει πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Παράλληλα, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων αποτυπώνουν ένα κλίμα απαισιοδοξίας, καθώς το 66% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή, το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, ποσοστό αυξημένο κατά πέντε μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο.