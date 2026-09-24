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Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ, μικραίνει η «ψαλίδα» ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
22:15 - 24 Σεπ 2026

Metron Analysis: Στο 30,2% η ΝΔ, μικραίνει η «ψαλίδα» ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
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Σταθερά πρώτη εμφανίζεται η ΝΔ και στη δημοσκόπηση της Metron Analysis, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση, αλλά με φθορά, και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την τελευταία μέτρηση.  

Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,2%, ενώ η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 15,8%, σημειώνοντας υποχώρηση σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν είχε καταγραφεί στο 17,1%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,6%, ενισχυμένο από το 11,4% που είχε καταγράψει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου.

Σε σημαντική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, αλλά με υψηλά ποσοστά, βρίσκεται η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,9%. Τη δεξιά «δεξαμενή» συμπληρώνει η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία συγκεντρώνει 5,3%.

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Από την άλλη, σημαντική υποχώρηση καταγράφει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, με το ποσοστό της να μειώνεται από 7,5% σε 4,4%. Χαμηλά παραμένουν και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ (1,5%) και της ΝΙΚΗΣ (1,7%), ενώ η δημοσκοπική εικόνα ΚΚΕ (6,1%) και Πλεύσης Ελευθερίας (5,8%) είναι σταθερή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου, στην οποία περιλαμβάνονται οι αναποφάσιστοι, καθώς και όσοι απαντούν «δεν ξέρω/δεν απαντώ». Το συγκεκριμένο ποσοστό διαμορφώνεται σε διψήφιο επίπεδο, στο 10,4%.

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Παράλληλα, στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα είναι και πάλι πρώτο με 25,1% (από 25% τον Ιούνιο), η ΕΛΑΣ δεύτερη με 13,1% και το ΠΑΣΟΚ τρίτο με 10,5%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση (5,7%), ΚΚΕ (5%), Πλεύση Ελευθερίας (4,9%), Φωνή Λογικής (4,4%) και Ελπίδα (3,6%). Εκτός Βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ (1,2%), ΝΙΚΗ (1,4%) και Δημοκράτες (1%).

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Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, το 68% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι απίθανο να το στηρίξει, το 5% απαντά πως είναι «πολύ πιθανό» και το 8% «αρκετά πιθανό».

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Ακόμη φαίνεται πως την ανοδική πορεία που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί και ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης, αφού στην ερώτηση περί καταλληλότητας «τσιμπάει» 2 μονάδες. Αντίστοιχα, ο Αλέξης Τσίπρας χάνει 2 μονάδες και παραμένει πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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Παράλληλα, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων αποτυπώνουν ένα κλίμα απαισιοδοξίας, καθώς το 66% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή, το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, ποσοστό αυξημένο κατά πέντε μονάδες σε σχέση με τον Ιούνιο.

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Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 22:22
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