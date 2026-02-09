Σκωτία: Ο Σαρουάρ ζητά την παραίτηση του Στάρμερ μετά το σκάνδαλο Μάντελσον - Επστάιν
18:26 - 09 Φεβ 2026

Ο ηγέτης του Σκωτικού Εργατικού Κόμματος, Ανουάρ Σαρουάρ, απαίτησε ευθέως την παραίτηση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, εξαιτίας του σκανδάλου Μάντελσον - Επστάιν που έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην κυβέρνηση. Η Ντάουνινγκ Στριτ απάντησε άμεσα, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αποχώρησης του Στάρμερ.

Ο Στάρμερ αντιμετωπίζει πιέσεις ακόμη και από στελέχη του ίδιου του κόμματός του, εξαιτίας της απόφασης να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν στενούς δεσμούς του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Οι αποκαλύψεις πυροδότησαν αμφισβητήσεις για την κρίση που επέδειξε ο Στάρμερ, τη στιγμή που η δημοτικότητά του καταγράφει πτώση, μόλις 18 μήνες μετά τη σαρωτική του νίκη στις βουλευτικές εκλογές.

Ο Σαρουάρ πρωτοστατεί στην πίεση για παραίτηση

Ο Σαρουάρ αποτελεί το ανώτερο στέλεχος των Εργατικών που ζητά επισήμως την αποχώρηση του Στάρμερ. Να σημειωθεί ότι στη Σκωτία είναι προγραμματισμένες βουλευτικές εκλογές τον Μάιο.

«Ο περισπασμός πρέπει να σταματήσει και η ηγεσία στη Ντάουνινγκ Στριτ να αλλάξει», δήλωσε ο Σαρουάρ σε συνέντευξη Τύπου.

Τις τελευταίες 24 ώρες, υπέβαλαν την παραίτησή τους ο κορυφαίος σύμβουλος του Στάρμερ και ο διευθυντής επικοινωνίας του πρωθυπουργικού γραφείου.

Στήριξη Στάρμερ από την κυβέρνηση

Η Ντάουνινγκ Στριτ τόνισε ότι ο Στάρμερ διαθέτει «σαφή πενταετή εντολή» από τον βρετανικό λαό και θα παραμείνει στην ηγεσία. «Ο Κιρ Στάρμερ είναι ένας από τους μόλις τέσσερις ηγέτες των Εργατικών που έχουν κερδίσει ποτέ βουλευτικές εκλογές. Η εντολή του για πέντε χρόνια είναι ξεκάθαρη και θα την υλοποιήσει», σημείωσε ο εκπρόσωπος.

Τη στήριξή τους στον πρωθυπουργό εξέφρασαν οι υπουργοί Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, Άμυνας Τζον Χίλι, Στέγασης Τζον Ριβς και Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ. Η Κούπερ τόνισε ότι «σε αυτή τη κρίσιμη στιγμή για τον κόσμο, η ηγεσία του Στάρμερ είναι απαραίτητη τόσο στο εσωτερικό όσο και στη διεθνή σκηνή», υπογραμμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός θα ηγηθεί της βρετανικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι, επίσης εξέφρασε την υποστήριξή του με ανάρτηση στο Χ, επισημαίνοντας: «Δεν θα επιτρέψουμε να μας αποσπάσει τίποτα από την αποστολή μας να αλλάξουμε τη Βρετανία και στηρίζουμε τον πρωθυπουργό».

