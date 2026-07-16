Στο Κίεβο ο Στάρμερ πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Νέα στρατιωτική βοήθεια 300 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Την τελευταία του επίσκεψη στην Ουκρανία πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία πραγματοποίησε την Πέμπτη (16/7) ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανακοινώνοντας νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο.

Παράλληλα, ο Στάρμερ γνωστοποίησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεργαστεί με τη Σουηδία για την προμήθεια 16 μαχητικών αεροσκαφών προηγμένης τεχνολογίας, τα οποία προορίζονται να ενισχύσουν τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας.

Ο απερχόμενος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος έφτασε στο Κίεβο, όπου είχε συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Στάρμερ για τον «ακλόνητο σεβασμό του Ηνωμένου Βασιλείου προς τους μαχητές μας», δημοσιεύοντας παράλληλα βίντεο από την κοινή τους επίσκεψη στο Τείχος Μνήμης της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου απέτισαν φόρο τιμής στους πεσόντες.

«Ευχαριστώ τον Κιρ και το Ηνωμένο Βασίλειο για τον ακλόνητο σεβασμό τους προς τους μαχητές μας, προς όλους όσοι έκαναν την υπέρτατη θυσία για να υπερασπιστούν την Ουκρανία και ολόκληρη την Ευρώπη», ανέφερε ο Ζελένσκι.

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντα τον ηρωισμό όλων όσοι στάθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας. Αιώνια ευγνωμοσύνη σε κάθε άνδρα και γυναίκα που υπερασπίστηκε τη χώρα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα», πρόσθεσε.

Η επίσκεψη του Στάρμερ αποτελεί την τελευταία του ως πρωθυπουργού, καθώς αναμένεται να τον διαδεχθεί ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος θα γίνει ο πέμπτος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Ο Μπέρναμ αναμένεται να εκλεγεί αύριο, Παρασκευή, νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος και να αναλάβει επισήμως την πρωθυπουργία τη Δευτέρα.

Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα

Ο Στάρμερ έφτασε στο Κίεβο με τρένο, λίγες ώρες μετά τις νέες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, από τα πλήγματα έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ ακόμη έξι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας 16χρονος.

Πριν από την επίσκεψή του, ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, διαπίστωσε «το απίστευτο ψυχικό σθένος του ουκρανικού λαού και τη σιδερένια αποφασιστικότητα ενός έθνους που αρνείται να υποκύψει».

«Με τη στάση τους, οι Ουκρανοί δεν υπερασπίζονται μόνο τη δική τους ελευθερία, αλλά συμβάλλουν και στην προστασία της ασφάλειας ολόκληρης της Ευρώπης», ανέφερε.

Ο ίδιος επισήμανε ακόμη ότι, όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία, ήταν πεπεισμένος πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έπρεπε απλώς να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας τη δεδομένη στιγμή, αλλά να συμβάλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και ευημερία της χώρας.

«Γι’ αυτό τοποθετήσαμε το Ηνωμένο Βασίλειο στο επίκεντρο μιας ισχυρότερης Ευρώπης, αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες, επενδύοντας στις τεχνολογίες του πολέμου του μέλλοντος και κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν ώστε η Ουκρανία να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση», κατέληξε.