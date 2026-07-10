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Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ προ των πυλών της Ντάουνινγκ – Εξασφάλισε τη συντριπτική στήριξη των Εργατικών
Ειδήσεις
16:13 - 10 Ιουλ 2026

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ προ των πυλών της Ντάουνινγκ – Εξασφάλισε τη συντριπτική στήριξη των Εργατικών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανάληψη της ηγεσίας των Εργατικών και, κατ’ επέκταση, της πρωθυπουργίας του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς συγκεντρώνει τη μαζική υποστήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Ο δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ, γνωστός και ως «Βασιλιάς του Βορρά» για τη μακρόχρονη πολιτική του παρουσία στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε τη στήριξη 322 από τους 403 βουλευτές των Εργατικών κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, απέχοντας μόλις μία υπογραφή από το όριο που ουσιαστικά θα απέκλειε την εμφάνιση ισχυρού αντίπαλου.

«Όλα αρχίζουν να μοιάζουν πολύ πραγματικά», ανέφερε ο ίδιος σε βίντεο που δημοσίευσε μετά την επίσημη κατάθεση της υποψηφιότητάς του.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται την επόμενη Πέμπτη, ενώ η επίσημη ανακήρυξη του νέου ηγέτη των Εργατικών αναμένεται την Παρασκευή. Εφόσον τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ο Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει επισήμως την πρωθυπουργία στις 20 Ιουλίου.

Η δυναμική υπέρ της υποψηφιότητάς του ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την απόφαση του πρώην υφυπουργού Άμυνας Αλ Καρνς να μην διεκδικήσει την ηγεσία, αφήνοντας τον δρόμο ανοιχτό για τον δήμαρχο του Μάντσεστερ.

Παράλληλα, αρκετοί βουλευτές που δεν συμμετείχαν στην πρώτη ημέρα της διαδικασίας έχουν ήδη γνωστοποιήσει ότι σκοπεύουν να προσθέσουν την υπογραφή τους υπέρ του Μπέρναμ με την επιστροφή τους στο Κοινοβούλιο, γεγονός που αναμένεται να εδραιώσει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως μοναδικού επικρατέστερου υποψηφίου.

Η διαδικασία διαδοχής ενεργοποιήθηκε μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ηγεσία του κόμματος έπειτα από τις απώλειες που κατέγραψαν οι Εργατικοί στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, ανοίγοντας τον δρόμο για αλλαγή σελίδας στην ηγεσία του κόμματος και της χώρας.

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