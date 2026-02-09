Αιχμές Φιντάν: Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης θέλουν λύσεις, αλλά υπάρχει ο... Δένδιας

Σε ευθεία επίθεση κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστήριξε ότι τόσο ο Έλληνας πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχουν τη βούληση και την ικανότητα να επιλύσουν τα ανοικτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών, αφήνοντας ωστόσο σαφείς αιχμές ότι η προσπάθεια αυτή υπονομεύεται στο εσωτερικό της ελληνικής πολιτικής σκηνής.

«Πιστεύω πραγματικά ότι έχουν αυτή την πρόθεση και την ικανότητα. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος που ονομάζεται Δένδιας, υπάρχει και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν, αποδίδοντας στον πολιτικό ανταγωνισμό στην Ελλάδα την αδυναμία προόδου στα ελληνοτουρκικά.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ συνέχισε λέγοντας ότι «ο πολιτικός ανταγωνισμός δυστυχώς δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση τέτοιων στρατηγικών προβλημάτων», ενώ ισχυρίστηκε πως οι Έλληνες ηγέτες βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι με το δίλημμα μεταξύ επίλυσης των διαφορών και του πολιτικού κόστους που αυτό συνεπάγεται.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Φιντάν επιχείρησε να μεταφέρει την ευθύνη για τη στασιμότητα των συνομιλιών στην ελληνική πλευρά, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα έχει καταθέσει «δημιουργικές λύσεις» στα ελληνοτουρκικά, οι οποίες –όπως είπε– δεν προχωρούν λόγω εσωτερικών πολιτικών ισορροπιών στην Ελλάδα και όχι εξαιτίας της τουρκικής στάσης ή των επανειλημμένων αμφισβητήσεων της ελληνικής κυριαρχίας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε τέλος το γεγονός ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τουρκία, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για τις στρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας στο μέλλον.

Τσελίκ: Θέτει θέμα στρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου

Νωρίτερα σήμερα (9/2), ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του Κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβασε τους τόνους 48 ώρες πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν, θέτοντας ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου αλλά και αφήνοντας αιχμές εναντίον του Νίκου Δένδια.