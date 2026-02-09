ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αιχμές Φιντάν: Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης θέλουν λύσεις, αλλά υπάρχει ο... Δένδιας
Ειδήσεις
23:44 - 09 Φεβ 2026

Αιχμές Φιντάν: Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης θέλουν λύσεις, αλλά υπάρχει ο... Δένδιας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ευθεία επίθεση κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστήριξε ότι τόσο ο Έλληνας πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχουν τη βούληση και την ικανότητα να επιλύσουν τα ανοικτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών, αφήνοντας ωστόσο σαφείς αιχμές ότι η προσπάθεια αυτή υπονομεύεται στο εσωτερικό της ελληνικής πολιτικής σκηνής.

«Πιστεύω πραγματικά ότι έχουν αυτή την πρόθεση και την ικανότητα. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος που ονομάζεται Δένδιας, υπάρχει και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν, αποδίδοντας στον πολιτικό ανταγωνισμό στην Ελλάδα την αδυναμία προόδου στα ελληνοτουρκικά.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ συνέχισε λέγοντας ότι «ο πολιτικός ανταγωνισμός δυστυχώς δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση τέτοιων στρατηγικών προβλημάτων», ενώ ισχυρίστηκε πως οι Έλληνες ηγέτες βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι με το δίλημμα μεταξύ επίλυσης των διαφορών και του πολιτικού κόστους που αυτό συνεπάγεται.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Φιντάν επιχείρησε να μεταφέρει την ευθύνη για τη στασιμότητα των συνομιλιών στην ελληνική πλευρά, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα έχει καταθέσει «δημιουργικές λύσεις» στα ελληνοτουρκικά, οι οποίες –όπως είπε– δεν προχωρούν λόγω εσωτερικών πολιτικών ισορροπιών στην Ελλάδα και όχι εξαιτίας της τουρκικής στάσης ή των επανειλημμένων αμφισβητήσεων της ελληνικής κυριαρχίας.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε τέλος το γεγονός ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τουρκία, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για τις στρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας στο μέλλον.

Τσελίκ: Θέτει θέμα στρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου

Νωρίτερα σήμερα (9/2), ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του Κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβασε τους τόνους 48 ώρες πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν, θέτοντας ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου αλλά και αφήνοντας αιχμές εναντίον του Νίκου Δένδια.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/02/2026 - 23:56
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια
Ανεμοδείκτης

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Δένδιας: Ιδιαίτερα σοβαρό το περιστατικό με το ουκρανικό drone – Μας οφείλουν εξηγήσεις
Πολιτική

Δένδιας: Ιδιαίτερα σοβαρό το περιστατικό με το ουκρανικό drone – Μας οφείλουν εξηγήσεις

Συνέδριο-«σούπα» ή προεκλογική πρόβα της ΝΔ;
Ανεμοδείκτης

Συνέδριο-«σούπα» ή προεκλογική πρόβα της ΝΔ;

Δημοσκόπηση ALCO: Παραμένει και με διαφορά πιο πετυχημένος υπουργός ο Νίκος Δένδιας
Πολιτική

Δημοσκόπηση ALCO: Παραμένει και με διαφορά πιο πετυχημένος υπουργός ο Νίκος Δένδιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό,

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ