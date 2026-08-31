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Τουρκία: Σχέδιο για νέα συμφωνία σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα – Σε επαφή με Ρωσία και Ουκρανία
Ειδήσεις
18:59 - 31 Αυγ 2026

Τουρκία: Σχέδιο για νέα συμφωνία σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα – Σε επαφή με Ρωσία και Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Σχέδιο για την ασφαλή μεταφορά σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας έχει καταρτίσει η Τουρκία, η οποία βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία, όπως δήλωσε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Άγκυρα έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή της να αναβιώσει μια συμφωνία αντίστοιχη με την Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας, η οποία είχε επιτευχθεί με τη διαμεσολάβηση της Τουρκίας και των Ηνωμένων Εθνών και είχε επιτρέψει τη συνέχιση των εξαγωγών ουκρανικών αγροτικών προϊόντων εν μέσω του πολέμου.

«Έχουμε καταρτίσει ένα σχέδιο και βρισκόμαστε σε επαφή και με τις δύο πλευρές σχετικά με αυτό το σχέδιο», ανέφερε ο Φιντάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως εξήγησε, εφόσον διαμορφωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η Τουρκία εργάζεται για την επίτευξη μιας νέας συμφωνίας που θα κινείται στο πρότυπο της προηγούμενης συμφωνίας για την ασφαλή μεταφορά σιτηρών.

Η Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2022, με τη μεσολάβηση της Τουρκίας και του ΟΗΕ. Μέσω της συμφωνίας κατέστη δυνατή η ασφαλής εξαγωγή σχεδόν 33 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ουκρανικών σιτηρών από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, παρά τις συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, η Ρωσία αποχώρησε από τη συμφωνία το 2023, υποστηρίζοντας ότι οι δικές της εξαγωγές τροφίμων και λιπασμάτων εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια.

Η νέα τουρκική πρωτοβουλία επιχειρεί, σύμφωνα με τις δηλώσεις Φιντάν, να δημιουργήσει εκ νέου τις προϋποθέσεις για μια συμφωνία που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή μεταφορά αγροτικών προϊόντων μέσω της Μαύρης Θάλασσας, με την Άγκυρα να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές.

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