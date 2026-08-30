Δένδιας: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» παρουσιάζεται ως βασικός πυλώνας της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και πολυεπίπεδου συστήματος αποτροπής, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Νίκος Δένδιας και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τη συνέντευξη του στο Βήμα της Κυριακής.

Η νέα αρχιτεκτονική θα αναπτύσσεται σε πέντε επίπεδα: θάλασσα, στεριά, αέρα, κυβερνοχώρο και διάστημα, συνδέοντας πλοία, αεροσκάφη, χερσαία μέσα, αυτόνομα συστήματα και δορυφόρους μέσω ενιαίου δικτυοκεντρικού συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου.

Κεντρικό ρόλο θα έχει η αξιοποίηση της τεχνολογίας και της πληροφορίας για την έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση απειλών και την επιλογή της βέλτιστης επιχειρησιακής αντίδρασης. Παράλληλα, τα νέα πλοία και τα μαχητικά αεροσκάφη 4,5ης και 5ης γενιάς θα μπορούν να αποκτήσουν ευρύτερο αποτρεπτικό ρόλο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δορυφορική διάσταση, με την Ελλάδα να συμμετέχει στο GOVSATCOM, να διαθέτει στόλο μικροδορυφόρων και να προετοιμάζεται για την ανάπτυξη μεγάλου γεωστατικού δορυφόρου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας αναφέρει:

«Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” είναι ένας σημαντικός κρίκος της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων και μια επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας. Εντάσσεται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030», με την οποία η Πατρίδα μας περνά σε μια νέα πραγματικότητα. Σε μια νέα αντίληψη για την Άμυνα και την Αποτροπή.

Η ονομασία “Ασπίδα του Αχιλλέα” δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Η ασπίδα του ομηρικού ήρωα είχε πέντε επάλληλα στρώματα. Με την ίδια λογική, η σύγχρονη ελληνική «Ασπίδα» συγκροτεί μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική προστασίας της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνει πέντε επίπεδα. Στη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο, το διάστημα.

Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” σηματοδοτεί τη μετάβαση από ένα άθροισμα οπλικών συστημάτων σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής. Τα πλοία, τα αεροσκάφη, τα χερσαία μέσα, τα αυτόνομα συστήματα, οι νέοι δορυφόροι, και γενικότερα, κάθε πλατφόρμα που διαθέτει αισθητήρες, εντάσσονται σε μια ενιαία δικτυοκεντρική αρχιτεκτονική.

Στη βάση αυτής της αρχιτεκτονικής βρίσκεται ένα ενοποιημένο σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου (Command & Control), το οποίο προτεραιοποιεί την απειλή, την αξιολογεί και προτείνει τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης, μετατρέποντας την πληροφορία σε επιχειρησιακή δυνατότητα.

Με την ανάπτυξη της “Ασπίδας του Αχιλλέα”, τα νέα πλοία του Στόλου και τα αεροσκάφη 4,5 και 5ης γενιάς δε θα περιορίζονται στη στενή άμυνα του Αιγαίου. Θα μπορούν να αναλάβουν έναν ευρύτερο αποτρεπτικό ρόλο.

Στην ίδια αρχιτεκτονική εντάσσεται και η δορυφορική διάσταση. Η εγκατάσταση στην Ελλάδα ενός από τους δύο κόμβους του ευρωπαϊκού προγράμματος ασφαλών κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών GOVSATCOM αναδεικνύει τον γεωπολιτικό και στρατηγικό ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει στόλο μικροδορυφόρων και προετοιμάζεται για τον πρώτο μεγάλο γεωστατικό δορυφόρο της.

Οι δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν επιπλέον διάσταση της “Ασπίδας του Αχιλλέα”. Πρόκειται για την επέκταση της ολιστικής μας προσέγγισης και στο διαστημικό πεδίο, το οποίο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη σύγχρονη Άμυνα.

Παράλληλα, η “Ασπίδα του Αχιλλέα” συνδέεται με μία ακόμη βασική επιλογή της «Ατζέντας 2030»: τη δημιουργία ενός σύγχρονου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας και την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Προϋπόθεση είναι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουμε στην ουσιαστική μεταφορά τεχνογνωσίας και παραγωγής στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα, καθώς και στην πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστημάτων αυτών.

Ο στόχος είναι σαφής: η Ελλάδα να μην παραμένει παθητικός αγοραστής και χρήστης αμυντικών συστημάτων. Να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό, στην παραγωγή και στην εξέλιξη αυτών, ενισχύοντας την εγχώρια τεχνογνωσία.

Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” είναι μια νέα προσέγγιση χρήσης των οπλικών συστημάτων, με ολιστική διάσταση. Αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα της «Ατζέντας 2030» και μια διαφορετική αντίληψη για την Άμυνα της χώρας».