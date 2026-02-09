«Φτιάχνει κλίμα» ο εκπρόσωπος του Ερντογάν πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

O Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του Κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβασε τους τόνους 48 ώρες πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν, θέτοντας ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου αλλά και αφήνοντας αιχμές εναντίον του Νίκου Δένδια.

Ο Τσελίκ, υποστήριξε πως η τουρκική πλευρά, πάντα πρεσβεύει πως όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν, ωστόσο, ήταν αιχμηρός στην τοποθέτησή του.

«Δημοσιεύματα σχετικά με τον εξοπλισμό νησιών που, θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα, καθώς και οι ακραίες δηλώσεις μελών του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου, όπως στην περίπτωση του Νίκου Δένδια, που στοχοποιούν ευθέως την Τουρκία, δημιουργούν αρνητικό κλίμα και επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του AKP.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dganuqb5jntl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία κατηγόρησε την Ελλάδα ότι επιχειρεί να μετατρέψει τα προβλήματά της σε προβλήματα της ΕΕ.

«Και δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχει παρασυρθεί από αυτή την υπόθεση. Ωστόσο, αν εξετάσει κανείς το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα —ιδίως μετά τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία— καθίσταται σαφές ότι όλα αυτά δεν προσφέρουν καμία ουσιαστική συμβολή ούτε στην ασφάλεια ούτε στο μέλλον της Ευρώπης», σχολίασε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgamb596ci5t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}