Fed: Το 90% του κόστους των δασμών Τραμπ επιβαρύνει επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά κάλυψαν σχεδόν το 90% του κόστους από τους δασμούς που επιβλήθηκαν πέρυσι από τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), η οποία έρχεται να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό του προέδρου ότι το βάρος θα μεταφερόταν κυρίως στις ξένες εταιρείες.

Η έρευνα καταγράφει ότι κατά τους πρώτους 11 μήνες του 2025 η συντριπτική πλειονότητα της επιβάρυνσης μετακυλίστηκε στην αμερικανική οικονομία, αν και όσο προχωρούσε το έτος αυξανόταν σταδιακά το μερίδιο που απορροφούσαν οι ξένοι εξαγωγείς.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης από τους δασμούς εξακολουθεί να βαραίνει τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές», επισημαίνουν οι συντάκτες της μελέτης σε ανάρτησή τους σε ιστολόγιο της Fed την Πέμπτη, τονίζοντας ότι αυτοί «συνεχίζουν να επωμίζονται το κύριο οικονομικό βάρος των υψηλών δασμών που επιβλήθηκαν το 2025».

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που επικαλούνται οι Financial Times, το 94% του κόστους είχε μετακυλιστεί στις ΗΠΑ κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους. Το ποσοστό υποχώρησε οριακά στο 92% την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και περαιτέρω στο 86% τον Νοέμβριο.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, προς το τέλος του έτους παρατηρήθηκε μείωση της μετακύλισης των δασμών στις τιμές εισαγωγής, γεγονός που σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης άρχισαν να απορροφούν οι ξένοι εξαγωγείς.